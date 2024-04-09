旅行流動充電選購5大考慮 好尿袋必有三大設計

去旅行出街通常都會出去一整天，流動充電器也就是我們香港人俗稱的「尿袋」可以說是旅行中必不可少的物品。但你有沒有想過，在選購日常和旅行用的流動充電器時，會有一些不同呢？今次我們就來講講旅行流動充電器的選購攻略，並推薦三種適合旅行使用的類型給大家。

由於我們旅行一天可能要參觀多個地方，所以充電器越小越輕帶起來當然更舒適。但是，充電器的體積和重量多少與其電容量有關。如果你在外面的時間非常長，或者想全家人共用一個充電器，那麼少不免充電器會大一點、重一點。

2. 電池容量

談到容量，我們也要注意帶上飛機的限制。一般人普遍認為大容量，例如20000mAh的充電器是不可以攜帶上飛機的。但實際上，我們應該關注的是充電器的瓦時（Wh）數。航空公司對於充電器的限制是機身上必須明確標示瓦時（Wh）容量，一般限制在160Wh或以下。如果超過這個數值，就不能當作行李攜帶上飛機，需要進行貨物申報。

那麼，160Wh等於多少mAh呢？只需要按照以下公式計算，以3.85V的恆定輸出計算，大概相當於40000mAh以上。

買越大容量的充電器，就可以給手機充更多次電。但這樣的話，充電器本身就會變得很重。因此，我們建議在旅行時，選擇10000mAh的充電器會是一個平衡體積、重量和充電次數的較好選擇。

除了充電次數外，你還要考慮自己不同設備的需求。相信很多人不只帶一部手機去旅行，可能還會帶上iPad、相機、筆記本電腦等等。如果還要為這些耗電量較大的設備充電，那就需要購買15000mAh或20000mAh的充電器。

