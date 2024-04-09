旅行流動充電選購5大考慮 好尿袋必有三大設計

去旅行出街通常都會出去一整天，流動充電器也就是我們香港人俗稱的「尿袋」可以說是旅行中必不可少的物品。但你有沒有想過，在選購日常和旅行用的流動充電器時，會有一些不同呢？今次我們就來講講旅行流動充電器的選購攻略，並推薦三種適合旅行使用的類型給大家。
1. 體積和重量
由於我們旅行一天可能要參觀多個地方，所以充電器越小越輕帶起來當然更舒適。但是，充電器的體積和重量多少與其電容量有關。如果你在外面的時間非常長，或者想全家人共用一個充電器，那麼少不免充電器會大一點、重一點。
2. 電池容量
談到容量，我們也要注意帶上飛機的限制。一般人普遍認為大容量，例如20000mAh的充電器是不可以攜帶上飛機的。但實際上，我們應該關注的是充電器的瓦時（Wh）數。航空公司對於充電器的限制是機身上必須明確標示瓦時（Wh）容量，一般限制在160Wh或以下。如果超過這個數值，就不能當作行李攜帶上飛機，需要進行貨物申報。
那麼，160Wh等於多少mAh呢？只需要按照以下公式計算，以3.85V的恆定輸出計算，大概相當於40000mAh以上。
買越大容量的充電器，就可以給手機充更多次電。但這樣的話，充電器本身就會變得很重。因此，我們建議在旅行時，選擇10000mAh的充電器會是一個平衡體積、重量和充電次數的較好選擇。
除了充電次數外，你還要考慮自己不同設備的需求。相信很多人不只帶一部手機去旅行，可能還會帶上iPad、相機、筆記本電腦等等。如果還要為這些耗電量較大的設備充電，那就需要購買15000mAh或20000mAh的充電器。
3. 快速充電功能
剛剛已經提到旅行中時間非常寶貴，所以最好選擇具有快速充電功能的旅行用流動充電器。在談到快速充電時，可以留意支援Power Delivery（PD）的充電器。現在基本上所有手機都支援PD，需要注意的是手機支援的最高輸出功率和充電器提供的電壓和電流組合是否匹配。這樣才能達到最佳的功率輸出水平。
4. 插口數量/充電技術支援
如果你有一個20000mAh的流動充電器，但只有一個插口，那麼每次只能給一個設備充電。在旅行中時間寶貴，我相信大家都不想效率低下。因此，擁有足夠的插口數量會更好。如果和家人或朋友一起旅行，可以共用一個流動充電器，這樣就可以少帶幾個充電器。
除了插口數量，還要注意充電器是否擁有你手頭上設備所需的插口類型。要確保充電器具有USB-A、USB-C和Micro USB等插口，這樣才能兼容各種設備。如果需要的話，也可以選擇具有MagSafe或Apple Watch充電位的充電器。
5. 額外功能
一些充電器內建了充電線，甚至還具有磁吸功能，不需要額外攜帶充電線。這對於旅行非常方便。還有一些充電器帶有手機支架，非常適合在長途車上或用餐時觀看影片。此外，也考慮到大家旅行需要攜帶旅行轉換器，現在有一些行動充電器設計成帶有插頭，這樣在旅行時就可以更輕便地攜帶少量物品。
講完選購攻略之後，我們為大家精選了三種適合帶去旅行使用的行動充電器類型，大部分容量都在10000mAh或以上。大家可以根據自己的需求選擇適合的類型。
3大旅行適用流動充電器必有設計
類型 1 : 無線充電連手機支架
類型 2 : 多插口位加大容量
類型 3 : 幾合一多功能連插頭
以上就是我們推薦的三種適合旅行使用的充電器類型。在購買之前，最重要的是根據自己的需求作出選擇。