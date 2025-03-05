日本上網卡實試｜B4travel Plus 5G優質之選 $98起連線快夾穩／隨插即用無需設定

趁日圓尚在 5.2 算低位，加上三月尾陸續迎來今年櫻花期，香港人「返鄉下」到日本遊玩興致不減。想出遊仍能通天下，一張可靠高速電話卡是必備之物，像今次這款 B4travel Plus 5G 電話卡，就提供高速穩定的 5G 上網體驗。

B4travel Plus 官網產品 專頁 ，可選多款不同面值日本 5G 電話卡，入門 5 日 5GB 用量5G 無限上網卡，售價低至 HK$98 起。

B4travel Plus 5G 電話卡組合有 5日 / 8日 跟 365 日年卡選擇，提供 5 / 10 / 20 / 30GB 用量，跟 1GB 到 10,000GB 數據增值券可選（$20 起）。

在日本關西地區實試 B4travel Plus 5G 電話卡，使用時只需插入電話卡至手機，開機後指定 SIM 卡位置啟動漫遊即可自動啟用，無需設定或實名登記。

偏遠景點接收仍然穩定

旅行使用 B4travel Plus 5G 電話卡，在大城市如大阪、京都基本都能接收 5G，偏遠景點像和歌山、天橋立等接收仍然穩定。

在人流最高的道頓堀固力果招牌下試行《Speedtest》，B4travel Plus 5G 網速分別為 45.1Mbps 下載、38.6 Mbps 上傳，多人環境仍保持流暢。

另外在梅田 JR 大阪站前試行《Speedtest》，B4travel Plus 5G 網速分別為 142 Mbps 下載、70.7 Mbps 上傳，在購物區掃貨不用擔心連線問題。