日本動畫《眼鏡蛇》改編遊戲《新眼鏡蛇：覺醒》首度亮相　預定2025年問世

宇宙海盜與美女機器人搭檔星際冒險

《眼鏡蛇》是日本漫畫家寺澤武一於1978年至1984年間連載的漫畫，故事設定在未來的太空世界，講述宇宙海盜哥布拉（コブラ）與美女機器人搭檔在星際間冒險，對抗各方惡勢力的故事。這部作品以其獨特的世界觀和精彩的冒險情節，深受粉絲喜愛。

遊戲特色

Microids 表示，《新眼鏡蛇：覺醒》將涵蓋動畫的前12集，提供玩家身歷其境的現代化體驗。遊戲畫面將忠於動畫精神，並採用動態遊戲玩法，以表達對寺澤武一的敬意。玩家將扮演宇宙海盜哥布拉，與忠實的夥伴美女機器人一起解決宇宙中的神秘威脅。

