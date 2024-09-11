日本動畫《眼鏡蛇》改編遊戲《新眼鏡蛇：覺醒》首度亮相　預定2025年問世

日本經典動畫《眼鏡蛇（コブラ）》將改編成遊戲《新眼鏡蛇：覺醒》，並於2025年正式推出。這款遊戲由法國遊戲廠商 Microids 開發，並與日本動畫製作公司 TMS Entertainment 合作，忠實呈現1982年動畫系列的精神。
宇宙海盜與美女機器人搭檔星際冒險
《眼鏡蛇》是日本漫畫家寺澤武一於1978年至1984年間連載的漫畫，故事設定在未來的太空世界，講述宇宙海盜哥布拉（コブラ）與美女機器人搭檔在星際間冒險，對抗各方惡勢力的故事。這部作品以其獨特的世界觀和精彩的冒險情節，深受粉絲喜愛。
遊戲特色
Microids 表示，《新眼鏡蛇：覺醒》將涵蓋動畫的前12集，提供玩家身歷其境的現代化體驗。遊戲畫面將忠於動畫精神，並採用動態遊戲玩法，以表達對寺澤武一的敬意。玩家將扮演宇宙海盜哥布拉，與忠實的夥伴美女機器人一起解決宇宙中的神秘威脅。
玩家需巧妙運用武器與工具來擊敗敵人
在遊戲中，玩家將從一個星球到另一個星球，去拯救神秘的三姊妹，她們的命運與神秘寶藏息息相關。玩家需要巧妙運用哥布拉的武器與工具來擊敗敵人，克服充滿困難與陷阱的關卡，這場冒險對宇宙海盜來說並不是件容易的事。
《新眼鏡蛇：覺醒》由遊戲開發團隊 Magic Pockets 開發，該團隊以其高質量的遊戲開發而聞名。這次的合作將為玩家帶來一個充滿挑戰和驚喜的遊戲世界。
《新眼鏡蛇：覺醒》預定於2025年在 PC、PS4、PS5、Xbox 和 Nintendo Switch 平台推出。對於喜愛《眼鏡蛇》的粉絲來說，這將是一場不容錯過的冒險之旅。