宮崎在8月8日發生地震，日本氣象廳發出南海海槽地震警報，未來有機會發生大型地震。如準備出發前往日本旅遊，不妨先未雨綢繆，先下載幾個防災App，可隨時收到最新消息，以備不時之需。

地震App推薦｜Safety tips 由日本國家旅遊局開發的App，給外國旅客專用，可收到通知資訊警戒。推送關於地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒，可用語言包括英語、日語、中文（繁體）等。App內亦提供許多對外國觀光客實用的各種功能，包括疏散處理流程圖表、告知目前狀況下應採取的行動、災害應急會話，以及包含了災害相關實用資訊的網站連結。 下載：iOS / Android

地震App推薦｜Yurekuru Call 共有超過600萬下載，為緊急地震速報通知App，可收到有關地震的推送通知。緊急地震速報可以看到地震到達前及發生的詳細情報，包括預計時間、震源、地震規模、最大震度等。震度地圖可以擴大縮小，準確度高，另亦有地震體感報告、安全確認、防災知識等不同功能。 下載：iOS / Android

地震App推薦｜震度Now! - 地震速報 主要顯示日本各地的即時地震資訊，包括地震發生時間、震源、強度等，設有「現在這裡」功能，發生緊急時可自動連線至Twitter/LINE，發送現在地點的地址及圖片。只限日文，不過以漢字及圖表顯示，容易看得明。 下載：iOS

日本地震｜NERV Disaster Prevention有齊各類型緊急資訊。