日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

近年許多影片，尤其是旅行 Vlog 之類，常常都會看到從高空拍攝的美麗風景，而有接觸的朋友也應該知道，這其實就是利用航拍機拍下來的。因為能飛行的它不必再以我們為中心去拍攝，使得我們用它攝影時能有更大的自由度。這麼有用的工具除了在本地用，自然不少人也會想著帶去旅行用啦！

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

然而航拍機本身有一定危險性，所以不同地區也會對它作出不同的使用限制和要求。例如香港在前年實施的小型無人機令，便要求超過 250g 的航拍機需要先註冊才能用；日本的要求更為嚴格，超過 100g 就已經要登記注冊了。這就讓好多人放棄帶航拍機去旅行了。 250g 以下也還好，但 99g 的話許多人都會認為這種航拍機沒甚麼用，但近日就有一款只重 99g 的航拍機上市，還有內置的 AI 跟拍功能，它就是 HoverAir X1 Smart。因此，這次就來說說用航拍機會面對甚麼限制，而 X1 Smart 的性能又如何吧！

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

航拍機限制 航拍機用得好確實能讓拍攝靈活性變高，然而在空中飛行的它很容易引發安全問題，例如是飛的時候突然掉下來，或是侵犯到別人的隱私之類的，故而不同地方都會對航拍機作出不同的使用限制和要求。 而對於普通用家來說，最需要注意的就是重量限制了。因為正如剛才所說，香港、台灣，甚至是美國，航拍機加上電池合計重量有 250g 的話，就需要注冊或者拿到牌照才能使用；而日本更是 100g 便要註冊了。所以對於不想申請任何東西的用家來說，一般也只能用到 249g 的航拍機罷了。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

之後要在意的則是航空公司的電池容量限制，一般一顆電池不能超過 160Wh；接著還要看看旅遊地點對航拍機的飛行高度、夜間飛行，還有禁飛區有甚麼要求；甚至想在內地使用航拍機的話，更是不論多重，一律要實名登記。所以我們也需要好好了解不同地區對航拍機有甚麼使用限制才行。 而飛行高度、夜間飛行這些都是能靠用家來控制的，但重量卻是航拍機被製造時便固定了的，所以不少廠商又會用低於重量限制作為產品賣點來吸引人用，而 HoverAir X1 Smart 僅重 99g 的賣點便反映了它是專為去日本旅行而設的。

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外觀及規格 它的體積確實很少，左右兩側用網格設計包裹扇葉，這樣一來能保護扇葉，二來也能省下不少重量，而且膠殼不算硬，撞到牆也能卸力。它的正面和底部都有鏡頭，其中正面鏡頭有雲台設計，能上下移動調整鏡頭位置。

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而頂部有擺放電池的位置、開關按鈕，以及反映它的狀態和接收到訊號的指示燈。而且還有一顆快捷鍵，能直接切換至懸停、漸遠、跟隨、環繞、俯拍，以及自定義 6 種飛行模式。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

它有 32GB 儲存空間，不過有 9GB 左右用在 Firmware 上，實際只有約 23GB 能儲存影片。它最高能拍到 2.7K 30FPS 的影片，兩個鏡頭則有 1,200 萬像素，我們則試過拍一條 2.7K 30FPS 的一分鐘影片，結果用了大概 234MB，換算一下其實它也能拍攝約莫 100 分鐘的影片，也足夠我們拍許多東西了。

使用體驗 只要用快捷鍵或 App 選好飛行模式後，把它舉到自己面前，按一下開關它就能自動飛行了。飛行過程中我們也不用特別的操作，證明了它的 AI 技術是挺好的，對於追求方便和不懂操作航拍機的用家來說是蠻好用的。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！#產品評測

那想用到它的所有功能，則需要連接它的 Hover X1 App，在那邊就會看到有 10 種飛行模式，並歸類為基礎、進階，以及專業三種，想使用進階和專業模式的話，要先完成任務或手勢教學。

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這些任務其實只是要求我們用好幾次其他模式即可，用途可能在於想讓我們熟習它的使用方法。但實際上只需在使用它要求的模式後馬上收回就行，所以這種任務解鎖方式其實意義不大。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

自動跟拍 這種類包含：跟隨、超級正面跟隨、平行跟隨 3 種。除了普通的跟隨只能跟在後方，另外的兩個能做到在正面拍攝，和保持固定角度及位置的跟拍，還能和我們保持距離。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

然而當我們轉身幅度太大時，它卻不能自動移動到合適的位置，像用超級正面跟隨時突然轉身，X1 Smart 是不會移動回我們的正前方的，只會繼續在後面拍攝背影，如此便失去了正面跟隨的作用，得要我們小心一點使用了。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

範圍拍攝 這種類包含：懸停、漸遠、環繞、俯拍、定格拍照 5 種。懸停和定格拍照會停在原地，靠機身自轉鎖定我們的位置，定格拍照則多了我們 3 秒不動會自動拍照的功能。另外三種能做到固定移動拍攝，俯拍和漸遠會慢慢拉開與我們的距離，增強畫面動感和視野開闊度；而環繞則會以我們為中心轉圈拍攝，頗有電影感。 不過當我們開啟俯拍、漸遠，以及環繞之後才移動位置，X1 Smart 的移動路徑也不會因應我們現在的位置作出修改，返航時只會回到原本的起點，需要我們自行收回。

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這種類包含：手動控制、智能控制 2 種。X1 Smart 一開始只能用它的自動飛行模式，但當我們完成指定任務後，便會解鎖手動控制功能，此刻就可以用 App 來操作它了；另一個雖然也是智能控制，但它卻能透過手勢或 App 直接在超級正面跟隨、漸遠、環繞，以及俯拍這四種模式裏自由切換，無需再先把它收起來，切換模式後再飛這麼麻煩了。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

然而手動控制的遙控界面佈局比較難用，需要一段時間適應；智能控制也可能偵測不到我們的手勢，這就有可能導致我們拍不到當下最想拍的畫面了。

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飛行數值設定 雖然上面的幾種飛行種類或多或少都有缺點，但它還有許多設定可以選擇，例如是調整飛行高度、它與我們相隔的距離等等都可以在不同的模式裏分開設置，增加了各種拍攝手法呈現出來的效果以及分別；另外快捷鍵裏的自定義也能在透過 App 更改的。 另外，那些缺點大多數都能避免的，反而是接下來的三點，才是各位需要知道並由此考慮它適不適合自己使用的要點。

重量 99g 的重量對想帶航拍機去日本用的大家來說確實是優點，但在其他情況下卻是缺點。因為在大風的環境下，哪怕它有 4 級抗風，還是會被吹動得很明顯，這會影響到影片的效果。

沒有避障功能 沒有這個功能會使它在面積較少，或是雜物較多的地方裏更容易地撞到障礙物，令其立刻返航，這對拍攝來說是非常嚴重的影響。

最高飛行高度僅 15 米 只能飛 15 米高的它不能像其他航拍機那樣拍出更有電影感和更廣闊的畫面，限制了它能拍到的風景，靈活性沒有那麼高。 當然這些問題都是因為追求輕所帶來的犧牲，所以各位也要衡量自己到底需要的是甚麼。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

官方表示 X1 Smart 的扇葉轉動噪音會比 X1 少 5dB，還加入了降噪功能。而它是透過連結了的手機進行收音的，所以有可能出現聲畫不同步的問題，為此在它的 App 裏更有提及面對這種情況的解決方法。 我們也對則進行了測試，利用 iPhone 15 作為它的收音工具，再與平常用開的麥克風來做對比，來感受一下 X1 Smart 的自然降噪、深度降噪模式有怎樣的效果，又有沒有聲畫不同步的問題。各位如果想知道的話，可以去我們的影片裏觀看。

選購貼士 以輕為賣點，讓它失去了很多有用的功能，單以性能來看在 $4,000 價位上並不算好，若你們確實想去日本以及其他地方，又不介意申請許可的話，在這價位裏還有性能更好的選擇。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

DJI Mini 3 Pro 算上遙控器也只是 $4,200，但卻能拍到 4K HDR 影片、最高飛行高度為 500 米、有避障功能，電池能直接用 34 分鐘。

日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

HoverAir X1 如覺得 X1 Smart 的性能足夠自己使用，可選擇同廠上年推出的 X1，雙電池套裝為 $2,850，便宜約 $1,000，重了 26g 但能摺疊，便攜性很高。 不知道各位有沒有想帶航拍機去旅行拍攝的想法呢？有的話，千萬別忘了要留意當地的限制，只有在限制範圍內，才可以放心地攝影呢！