日本旅遊必備Apps實測2024！零日文基礎都可以訂枱、搭車？ 一「嘟」即格價、買藥妝／食品／玩具模型必用！應用教學

香港人喜歡到日本旅遊，尤其是現在2024年日圓價格下跌，已經是30多年來的最低位，無論是飲食、玩樂還是購物都變得更加划算。那麼，如何才能玩得更順利，甚至省更多錢呢？其實只需要利用你每天使用的智能手機就可以幫助你。今天我們就來推薦幾個我們試用過覺得是遊日必備的Apps。

旅行智能配件 要旅行玩得開心，除了手機之外，還有許多配件可以幫忙。這次的東京之旅，我們帶了幾件香港科技品牌EGO的旅行專用配件。除了大家必備的行動充電器之外，他們新推出的可充電卡片形追蹤器Findersheet就非常實用。上機前綁在行李上，到行李帶就不用掛心行李什麼時候到，更不會認錯行李。如果有需要的話，放在重要物品像是護照這樣算是其中一個保險，也是很不錯的選擇。

SUICA App 出發前準備 除了隨身Gadget，最好出發前準備好有些App和設定，也可以在香港做好。像是去日本自由行必然會用到的SUICA卡，如果你是iPhone用戶，最好在出發之前就設定好卡片並儲值，這樣一出機場就可以用手機進閘搭鐵路，不用再站在售票機前數零錢。

交通App 在日本自由行，最主要的出行方式一定是搭乘鐵路。不過日本的鐵路系統除了出名準時之外，也非常複雜。雖然最新版本的Google Maps也可以提供點對點的鐵路路線，但如果想看得舒服又想緊貼行車時間表的話，使用日本當地的鐵路Apps會比較可靠。例如《乘換案內》App，可以在Android和iOS系統下載，提供中文介面。只要輸入你的起點和想去的站點，它就會自動輸出你需要的行車路線，還可以根據你的需要提供最快到達、費用最少或者是轉車最少的路線讓你選擇。點進去之後，只要留意路線的顏色、開車的月台、開車時間和行車方向，基本上就不會有搭錯車的情況。 另外，如果有需要叫計程車的話，很多人會建議用《Go》這個日本的計程車App，但其實我們香港人習慣使用的《Uber》到了日本一樣可以用，而且費用也是用我們在香港使用的信用卡就可以，這樣就不需要另外安裝多一個App那麼麻煩。

食App 去日本其中一個最重要的環節當然是吃盡當地美食。接下來也是旅遊旺季，如果有心儀的餐廳想試，最好就是提早訂位。而這方面可以幫到忙的Apps也不少，最常聽到的應該是Gurunavi和Tabelog。 Tabelog最主要的賣點是評分公信力比較高，不過無論Android還是iPhone，Tabelog的App都需要用到日本帳號才能下載，而且只有日文介面。香港人想用的話，回到有中文的網頁版會看得順眼一些。訂位只需要認證好Email並輸入信用卡就可以，但就沒有很重要的地圖瀏覽功能，想看著位置找餐廳也不行，是有一點不方便。 而同樣有不少知名度的Gurunavi，就是一個相對更親近遊客的找食App。它支援使用香港帳號的手機安裝，不過App依然只有日文介面。想看清楚的話，我們仍然比較推薦用有中文介面的網頁版本瀏覽餐廳。在這方面它比Tabelog做得好的地方就是它加入了地圖瀏覽的功能，可以一鍵跳轉到Google Maps查詢地點。

吃完飯當然少不了要在日本Shopping買點東西，而其中一個香港人必然攻略的購物重點就是日本各大大小小的藥妝商店。不過買藥最怕就是看不懂包裝上的日文說明，弄錯了使用方法，分分鐘對身體有害。所以這個時候又是要用到不同的手機Apps幫忙。