日本旅遊｜實際體驗 AI 規劃行程與推薦美食景點

旅行愛好者們都知道，每次規劃行程都是一場硬仗，搜羅景點、安排交通、預訂餐廳，想想就讓人頭疼。最近 AI 技術大熱，標榜能一手包辦行程規劃，這讓旅遊達人們心動不已。最近，Price.com.hk 主持人 Ariel 就決定親身前往東京，實測 AI 是否真的能成為她的「貼身導遊」！

日本旅遊｜實際體驗 AI 規劃行程與推薦美食景點

行程毫無新意 Aaron 及 Ariel 選用了 Poe 這款 App ，裡面集合了多個 AI 模型，包括 ChatGPT、Claude 等，感覺相當專業。一開始，她直接讓 AI 安排一天的東京行程，結果出來的東西相當「敷衍」，景點都是網上隨便搜羅的熱門地點，毫無新意可言。 不甘心就此放棄， Ariel 決定使出「 AI 溝通秘技」！根據網上達人的經驗，想要 AI 乖乖聽話，必須要給予清晰明確的指示，也就是所謂的「咒語」（ Prompt ）。 於是 Ariel 詳細列出了自己的需求：酒店位置、想去的景點類型、預算、用餐偏好等等，甚至要求 AI 避開連鎖餐廳，尋找地道小店。經過一輪「調教」， AI 終於生成了一份看起來還不錯的行程表，景點涵蓋了文化、購物、美食等多個方面，還貼心地安排了交通方式和時間。

日本旅遊｜實際體驗 AI 規劃行程與推薦美食景點

第一站：淺草雷門寺 AI 為 Ariel 安排的第一站是東京必去的淺草雷門寺，並且預留了充足的時間讓她漫步於仲見世商店街，感受濃濃的日式風情。 Ariel 品嚐了各種特色小吃，還買了一些精美的伴手禮。最重要的是，她在淺草寺求到了一支「吉」籤，希望這次旅程一切順利！ 雖然 AI 預留的時間足夠，但 Ariel 沉浸在商店街的熱鬧氛圍中，導致後面行程稍微有點趕。看來即使有 AI 規劃，也要注意時間掌控啊！

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第二站： AI 推薦餐廳慘遭滑鐵盧 AI 推薦 Ariel 在秋葉原的一家天婦羅店享用午餐，據說這家店深受當地人喜愛。然而，當 Ariel 滿懷期待地來到餐廳門口，卻被眼前長長的隊伍嚇了一跳！更令人沮喪的是，排隊的顧客幾乎都是日本人，看來 Ariel 是無緣品嚐這家傳說中的美味了。為了不耽誤後面的行程， Ariel 當機立斷，在附近隨意找了一家咖哩飯店解決午餐。幸好咖哩飯味道還不錯，總算沒有餓肚子。

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第三站：澀谷天空步道 Shibuya Sky 下午，Ariel 按照 AI 的規劃，來到了時尚潮流的澀谷，準備登上話題景點——澀谷天空步道 Shibuya Sky，俯瞰東京的城市景觀。然而，天有不測風雲，就在 Ariel 抵達觀景台不久，天空突然下起了傾盆大雨！原本晴朗的天空瞬間被烏雲籠罩， Ariel 只能躲在室內，眼巴巴地看著窗外的美景。

日本旅遊｜實際體驗 AI 規劃行程與推薦美食景點

在等待雨停的過程中， Ariel 意外發現了 Shibuya Sky 室內區域也別有洞天，各種藝術裝置和互動體驗讓人目不暇接，也算是彌補了無法欣賞室外風景的遺憾。雨過天晴後， Ariel 終於登上露天觀景台，雖然錯過了夕陽西下的美景，但雨後的東京在藍天白雲的映襯下，顯得格外清新動人。

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第四站：池袋 Sunshine City 告別了澀谷，Ariel 乘坐 JR 來到了池袋的 Sunshine City ，這裡不僅有各種商店和餐廳，還有一家號稱擁有「世界最多扭蛋機」的扭蛋百貨！作為一個扭蛋愛好者，Ariel 簡直興奮得像個孩子，在琳瑯滿目的扭蛋機前流連忘返，最後滿載而歸。但由於在扭蛋店逗留太久，導致 Ariel 比預計時間晚了一個多小時才離開 Sunshine City ，也直接影響了晚餐的安排。

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第五站：AI 推薦地道居酒屋 在 AI 的推薦下，來到了一家位於神田的居酒屋，Ariel 品嚐了各種美味的烤串，原本以為 AI 推薦的餐廳會中規矩矩，沒想到卻帶給 Ariel 如此地道的日式居酒屋體驗，這也是這次旅程最大的驚喜之一！

總結：AI 規劃行程靠譜嗎？ 經過這次實測，Ariel 認為 AI 規劃行程還是有一定可取之處的，特別是在推薦餐廳和安排交通方面，省去了不少麻煩。但也要注意以下幾點： AI 並非萬能：無法預測天氣、交通狀況等突發因素，需要預留彈性時間，並做好應變準備。

溝通是關鍵：想要獲得理想的行程，需要明確告知 AI 你的需求，不斷調整和優化。

保持理性思考：不要過度依賴 AI，要學會自己判斷和選擇，才能享受真正屬於你的旅程！ 總的來說，AI 規劃行程就像一個「實習導遊」，可以提供參考意見，但最終的決定權還是在你手中。想要擁有一趟完美旅程，還是要結合自身情況，做好功課，才能玩得盡興！