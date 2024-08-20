日本旅遊｜實際體驗 AI 規劃行程與推薦美食景點

旅行愛好者們都知道，每次規劃行程都是一場硬仗，搜羅景點、安排交通、預訂餐廳，想想就讓人頭疼。最近 AI 技術大熱，標榜能一手包辦行程規劃，這讓旅遊達人們心動不已。最近，Price.com.hk 主持人 Ariel 就決定親身前往東京，實測 AI 是否真的能成為她的「貼身導遊」！
行程毫無新意
Aaron 及 Ariel 選用了 Poe 這款 App ，裡面集合了多個 AI 模型，包括 ChatGPT、Claude 等，感覺相當專業。一開始，她直接讓 AI 安排一天的東京行程，結果出來的東西相當「敷衍」，景點都是網上隨便搜羅的熱門地點，毫無新意可言。
不甘心就此放棄， Ariel 決定使出「 AI 溝通秘技」！根據網上達人的經驗，想要 AI 乖乖聽話，必須要給予清晰明確的指示，也就是所謂的「咒語」（ Prompt ）。
於是 Ariel 詳細列出了自己的需求：酒店位置、想去的景點類型、預算、用餐偏好等等，甚至要求 AI 避開連鎖餐廳，尋找地道小店。經過一輪「調教」， AI 終於生成了一份看起來還不錯的行程表，景點涵蓋了文化、購物、美食等多個方面，還貼心地安排了交通方式和時間。
第一站：淺草雷門寺
AI 為 Ariel 安排的第一站是東京必去的淺草雷門寺，並且預留了充足的時間讓她漫步於仲見世商店街，感受濃濃的日式風情。 Ariel 品嚐了各種特色小吃，還買了一些精美的伴手禮。最重要的是，她在淺草寺求到了一支「吉」籤，希望這次旅程一切順利！
雖然 AI 預留的時間足夠，但 Ariel 沉浸在商店街的熱鬧氛圍中，導致後面行程稍微有點趕。看來即使有 AI 規劃，也要注意時間掌控啊！
第二站： AI 推薦餐廳慘遭滑鐵盧
AI 推薦 Ariel 在秋葉原的一家天婦羅店享用午餐，據說這家店深受當地人喜愛。然而，當 Ariel 滿懷期待地來到餐廳門口，卻被眼前長長的隊伍嚇了一跳！更令人沮喪的是，排隊的顧客幾乎都是日本人，看來 Ariel 是無緣品嚐這家傳說中的美味了。為了不耽誤後面的行程， Ariel 當機立斷，在附近隨意找了一家咖哩飯店解決午餐。幸好咖哩飯味道還不錯，總算沒有餓肚子。
第三站：澀谷天空步道 Shibuya Sky
下午，Ariel 按照 AI 的規劃，來到了時尚潮流的澀谷，準備登上話題景點——澀谷天空步道 Shibuya Sky，俯瞰東京的城市景觀。然而，天有不測風雲，就在 Ariel 抵達觀景台不久，天空突然下起了傾盆大雨！原本晴朗的天空瞬間被烏雲籠罩， Ariel 只能躲在室內，眼巴巴地看著窗外的美景。
在等待雨停的過程中， Ariel 意外發現了 Shibuya Sky 室內區域也別有洞天，各種藝術裝置和互動體驗讓人目不暇接，也算是彌補了無法欣賞室外風景的遺憾。雨過天晴後， Ariel 終於登上露天觀景台，雖然錯過了夕陽西下的美景，但雨後的東京在藍天白雲的映襯下，顯得格外清新動人。
第四站：池袋 Sunshine City
告別了澀谷，Ariel 乘坐 JR 來到了池袋的 Sunshine City ，這裡不僅有各種商店和餐廳，還有一家號稱擁有「世界最多扭蛋機」的扭蛋百貨！作為一個扭蛋愛好者，Ariel 簡直興奮得像個孩子，在琳瑯滿目的扭蛋機前流連忘返，最後滿載而歸。但由於在扭蛋店逗留太久，導致 Ariel 比預計時間晚了一個多小時才離開 Sunshine City ，也直接影響了晚餐的安排。
第五站：AI 推薦地道居酒屋
在 AI 的推薦下，來到了一家位於神田的居酒屋，Ariel 品嚐了各種美味的烤串，原本以為 AI 推薦的餐廳會中規矩矩，沒想到卻帶給 Ariel 如此地道的日式居酒屋體驗，這也是這次旅程最大的驚喜之一！
總結：AI 規劃行程靠譜嗎？
經過這次實測，Ariel 認為 AI 規劃行程還是有一定可取之處的，特別是在推薦餐廳和安排交通方面，省去了不少麻煩。但也要注意以下幾點：
- AI 並非萬能：無法預測天氣、交通狀況等突發因素，需要預留彈性時間，並做好應變準備。
- 溝通是關鍵：想要獲得理想的行程，需要明確告知 AI 你的需求，不斷調整和優化。
- 保持理性思考：不要過度依賴 AI，要學會自己判斷和選擇，才能享受真正屬於你的旅程！
總的來說，AI 規劃行程就像一個「實習導遊」，可以提供參考意見，但最終的決定權還是在你手中。想要擁有一趟完美旅程，還是要結合自身情況，做好功課，才能玩得盡興！