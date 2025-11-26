日本3COINS新推視聽娛樂產品　平價投影機Soundbar

日本人氣雜貨品牌「3COINS」，除了生活用品精美好用，近年亦有不斷推出數碼周邊與生活家電，例如耳機、鍵盤甚至智能眼鏡等都有。今次再度發表全新的「3COINS PREMIUM」系列，首波主打商品便是能瞬間將任何空間化為私人影院的投影機及二合一Soundbar，每款連稅只售11000日圓（約549港元），將於12月1日在日本上架。

迷你投影機 3COINS PREMIUM系列推出的這款投影機，機身尺寸約為19 x 101 x 101cm，重量僅約435g，相當輕巧便攜，而且可作180度多角度投射，並有自動校正功能。具備120至140 ANSI流明亮度，與1000:1的對比度，投影距離為1至2.5米，最大可以投射出37至90吋、解像度1280x800的畫面。 內置Android 11作業系統，可直接開啟YouTube、Netflix等影音串流App。除了Wi-Fi連接，亦可透過HDMI、USB及AUX連線。

二合一Soundbar 3COINS PREMIUM系列同步推出的2WAY Soundbar，以獨特的左右兩邊設計，可以二合為一成Soundbar，亦可以分開成左右兩個座枱喇叭。輸出功率為80W，頻率範圍90Hz-20kHz，設有音樂、電影及人聲模式，可以播放出不同的音質表現。低音較弱，但中高頻突出，音色應乾淨明亮。 Soundbar尺寸為8.9×78.5×6.3cm，備有HDMI-ARC-AUX、光纖連線插口，支援藍牙5.3，亦附有遙控器，適合一般家用。