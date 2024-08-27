日本PS5下周一大幅加價　主機重上4000港元水平

日本版PlayStation 5將大幅加價。(路透社)

正當香港PlayStation宣布將PlayStation 5提供減價優惠，日本的PlayStation卻反其道而行，宣布會在下星期一（9月2日）開始大幅提升售價。當中基本的PlayStation 5主機由目前66,980日圓（約3,610.3港元）調升至79,980日圓（約4,311.6港元），比起香港減價後相差數百港元，引起日本網民不滿。

PS5主機加價至79,980日圓 日本SIE在今日（27日）公布，因應外部經濟環境以及SIE的業務，對PlayStation 5的產品價格作出改變。當中包括有PlayStation 5各版本的主機、DualSense及PlayStation Portal的設備等同時亦調升。根據日本媒體指，普通的PlayStation 5主機售價由現時66,980日圓增至79,980日圓，至於數碼版主機就由59,980日圓增至72,980日圓。至於DualSense控制器亦由9,480日圓，增至11,480日圓。至於PlayStation VR2亦由74,980日圓加至89,980日圓。

不少日本網民對PlayStation的加幅都感到不滿，有網民指PS5的昂貴價格加上只在PS5獨佔的遊戲減少，令遊戲機的吸引力繼續大減。亦有人指出，這時候可能更多玩家轉移購買PC。不過香港的PlayStation在日前宣布7日的減價優惠，根據有關公布數位版僅2,590港元，而一般PS5主機也僅3,390港元，似乎港版行機可能較具吸引。