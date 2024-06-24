日產Serena e-POWER八座MPV小改款　35萬起更豪華慳油

第一款Serena e-POWER有「新世代千里馬」美譽，2024年全新版本以煥然一新的形象登場，7＋1座靈活座椅調配，加上日產獨有的e-POWER電力驅動，普通版$349900起車價相當具競爭力，而且可享低牌費更加吸引。
新一代e-POWER系統
日產獨創的e-POWER技術全時電摩打驅動，汽油引擎只用作發電機，因此不用考慮充電煩惱，可說是解決了電動車的最大問題。同樣有瞬間爆發的即時扭力，又不用擔心續航里程。 新一代油耗進一步降低至19.3 km/L，比上代更低7%。
全新Serena配備最新一代e-POWER 動力系統，使用1.4 L汽油引擎為鋰電池充電，120kW電摩打輸出163 PS馬力，比上代多20%，高達315 Nm扭力媲美傳統3.0L級數，更能享受最低牌費。
日產獨有的e-Pedal Step模式，駕駛方式與純電動車相近，以一個腳踏控制汽車的加速和減速，特別適合在城市中駕駛時使用，大幅減低在油門和煞車腳踏之間切換的需要。減速時動力回收系統會把減速時的動力轉化成電力為電池充電，進一步減低油耗。
全新的先進降噪技術包括路況對應引擎啓動系統，使用噪音感應器控制引擎在環境噪音水平較高時才發動為電池充電；加上採用全新隔音玻璃、車門及儀表版大幅使用隔音物料，另車廂更加寧靜。
前衛動感外觀
全新Serena e-POWER注入大量現代化的時尚設計元素，全LED頭燈組以綫型配合冰磚設計，特大V-motion鬼面罩電鍍飾件，與頭燈組融為一體，似電動車般充滿科技感。車頭泵把兩側設有導風口，控制流過車身的氣流，減少車身遇上側風時的搖晃，令行車更穩定。車側側裙配合車身深刻骨線，進一步提高導風效果。
備有12款車身顏色選擇，包括8款全新配色，而其中4款為2-Tone雙色調。當中Turquoise Blue 配色極具特色，因應環境光線而展現出不同層次的深藍至淺綠。
車廂空間寬敞
全新的內櫳設計簡約實用，以灰黑色配上木紋飾件，特大前擋風玻璃及全新B柱設計視野廣闊。中控台配備雙12.3吋數碼儀表版及媒體顯示器，首次採用全新按鍵式轉檔系統取代傳統波棍，加上e-Pedal及EV模式等實體按鍵，控制一目了然。
7+1座位以2+3+3彈性編排設計，中排的多用途座椅，可在不需要使用時摺疊成爲手枕，並能夠在第一和第二排座位之間移動。多用途座椅移到第一排之後，第二排的座椅能夠水平移動，趟門附近騰出更多空位，方便乘客出入第三排座位。第三排可摺疊加大行李空間，第二排座位亦能完全橫臥，座椅編排靈活。
貼心實用配備
車尾箱有大小雙尾門設計，可以只打開上半部。Intelligent Key智慧車匙只要帶著車匙離開汽車2米時，車門將會自動鎖上，再次靠近車輛進入1米範圍時將會自動解鎖。足控感應Tic Tac Door，身上帶著Intelligent Key，於側門B柱下方位置輕輕一掃，側門就會自動打開或者關閉。
升級駕駛安全科技
車子升級各項安全設備，標準配備自動緊急輔助煞車系統 、車輛追撞警示 、車道偏離警告系統、疲勞駕駛提示和盲點警告系統，並提供多項升級科技包括前方碰撞輔助制動系統、環視顯像系統及動態探測系統等。
Serena e-POWER設有兩個版本，入門版X-Grade售價$349900，Highway Star版售價 $399900，包原廠皮椅及3年或10萬km保用，早鳥預訂反應熱烈，已超過200訂單。