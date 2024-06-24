日產Serena e-POWER八座MPV小改款　35萬起更豪華慳油

第一款Serena e-POWER有「新世代千里馬」美譽，2024年全新版本以煥然一新的形象登場，7＋1座靈活座椅調配，加上日產獨有的e-POWER電力驅動，普通版$349900起車價相當具競爭力，而且可享低牌費更加吸引。

新一代e-POWER系統

日產獨創的e-POWER技術全時電摩打驅動，汽油引擎只用作發電機，因此不用考慮充電煩惱，可說是解決了電動車的最大問題。同樣有瞬間爆發的即時扭力，又不用擔心續航里程。 新一代油耗進一步降低至19.3 km/L，比上代更低7%。

全新Serena配備最新一代e-POWER 動力系統，使用1.4 L汽油引擎為鋰電池充電，120kW電摩打輸出163 PS馬力，比上代多20%，高達315 Nm扭力媲美傳統3.0L級數，更能享受最低牌費。

日產獨有的e-Pedal Step模式，駕駛方式與純電動車相近，以一個腳踏控制汽車的加速和減速，特別適合在城市中駕駛時使用，大幅減低在油門和煞車腳踏之間切換的需要。減速時動力回收系統會把減速時的動力轉化成電力為電池充電，進一步減低油耗。

全新的先進降噪技術包括路況對應引擎啓動系統，使用噪音感應器控制引擎在環境噪音水平較高時才發動為電池充電；加上採用全新隔音玻璃、車門及儀表版大幅使用隔音物料，另車廂更加寧靜。