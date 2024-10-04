日系電動車日產ARIYA登場 豪華和式美學設計

近來電動車界被多部國產電動車攻陷，今次終於輪到日本反擊。日產全新電動車ARIYA抵港，帶來日系設計，以及首創e-4ORCE電子四驅系統。分基本版Prestige及四驅版Performance兩個型號，鍾情日本車的話不妨留意。

ARIYA車身內外都滲透了和式美學 ，車頭「盾式」鬼面罩表面平滑沒有縫隙，底部紋理以日本傳統「組子工藝」圖案組成。車頭飛鳥式LED頭燈組合中，由4個20mm微型投射燈組成，加上品牌最具代表性的V-Motion設計元件融入日間行車燈及轉向訊號燈，辨識度高。

車身線條完整流暢，有8種車身顏色選擇，包括4種懸浮車頂配色及4款2-Tone雙色調，其中暗紫為全新配色。車廂以日式建築概念作為設計基礎，營造最大的空間感，包括平地台設計、全景玻璃天窗及靈感源於傳統日式燈籠的氣氛燈。中控台備有全新雙12.3吋觸控顯示屏幕，內置Apple CarPlay及配備BOSE音響，配上木紋質感儀表板及特別的觸控反饋按鍵，設備豪華。

全新摩打減車噪

全新一代的AM 67激磁交流同步摩打，與市面上其他純電動車普遍使用的永磁同步摩打不同，靠電流流過電磁鐵產生強大的動力，在不同情況下減少和增加電流控制摩打速度，有效減低摩打造成的振動及刺耳的噪音。