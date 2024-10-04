日系電動車日產ARIYA登場 豪華和式美學設計

近來電動車界被多部國產電動車攻陷，今次終於輪到日本反擊。日產全新電動車ARIYA抵港，帶來日系設計，以及首創e-4ORCE電子四驅系統。分基本版Prestige及四驅版Performance兩個型號，鍾情日本車的話不妨留意。
和式設計配置
ARIYA車身內外都滲透了和式美學 ，車頭「盾式」鬼面罩表面平滑沒有縫隙，底部紋理以日本傳統「組子工藝」圖案組成。車頭飛鳥式LED頭燈組合中，由4個20mm微型投射燈組成，加上品牌最具代表性的V-Motion設計元件融入日間行車燈及轉向訊號燈，辨識度高。
車身線條完整流暢，有8種車身顏色選擇，包括4種懸浮車頂配色及4款2-Tone雙色調，其中暗紫為全新配色。車廂以日式建築概念作為設計基礎，營造最大的空間感，包括平地台設計、全景玻璃天窗及靈感源於傳統日式燈籠的氣氛燈。中控台備有全新雙12.3吋觸控顯示屏幕，內置Apple CarPlay及配備BOSE音響，配上木紋質感儀表板及特別的觸控反饋按鍵，設備豪華。
全新摩打減車噪
全新一代的AM 67激磁交流同步摩打，與市面上其他純電動車普遍使用的永磁同步摩打不同，靠電流流過電磁鐵產生強大的動力，在不同情況下減少和增加電流控制摩打速度，有效減低摩打造成的振動及刺耳的噪音。
兩個版本馬力及扭力均為214hp及300Nm，Prestige版0-100km/h加速7.3秒；Performance為e-4ORCE雙摩打四驅系統，加速只需5.7秒。配備3個不同駕駛模式，Sport反應更敏銳，Standard同時兼顧性能表現及續航力，而Eco就適合在城市中使用，回收最多的能量減低消耗，配合e-Pedal Step單腳踏模式，駕駛流暢平順。
最快35分鐘充電
全新研發的CMF-EV純電動車底盤平台，令車廂空間更加寬敝。車尾箱容量達466升，摺疊尾排座位後更能增加至1,350升。Prestige及Performance版分別配備66kWh及91kWh電池，首度搭載Type 2/CCS 2充電規格，綜合續航距離為385至487公里，130kW DC快充下只需35分鐘就能夠把電量由0%充至80%。
新車標準配備多項安全系統，例如自動緊急輔助煞車、智能前方碰撞預警、車道偏離警告、疲勞駕駛提示和盲點警告系統等。Prestige及Performance版一換一售價分別為$348,800及$499,900起。
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