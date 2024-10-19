時間旅者：重生曙光｜寂靜嶺2重製版開發商 Bloober Team恐怖新作即將登場！

《寂靜嶺2：重製版》開發商 Bloober Team 再度出擊，於今日（10月18日）在 Xbox 合作夥伴預覽直播中，正式公布其最新生存恐怖遊戲《時間旅者：重生曙光》（Cronos: The New Dawn）。這款遊戲預計於 2025 年發售，將登陸 PC 和主機平台。
東歐野蠻主義與復古未來主義科技相結合的故事背景
《時間旅者：重生曙光》的故事背景設置在一個東歐野蠻主義與復古未來主義科技相結合的殘酷世界。玩家將扮演一名神秘團體的特工，穿越過去和未來，體驗一段扣人心弦的冒險旅程。
在過去，玩家將見證一個處於變革陣痛期的世界，這是一場永遠改變人類的大災難。同時，在滿目瘡痍的未來荒原上，人類每時每刻都在為生存而戰，與危險的可憎生物搏鬥，考驗著玩家的反應能力和戰術思維。
實機畫面首度曝光
在此次公布的宣傳影片中，實機畫面首次曝光，展示了遊戲中的驚悚場景和緊張刺激的戰鬥畫面。玩家將在未來荒原上尋找特定的時空裂隙，這些裂隙將把玩家傳送到 20 世紀 80 年代的波蘭，進行一系列的任務。
遊戲資訊一覽
- 遊戲名稱：時間旅者：重生曙光（Cronos: The New Dawn）
- 遊戲類型：生存恐怖
- 發售日期：2025 年
- 對應平台：PC / PS5 / Xbox Series X|S
- 開發廠商：Bloober Team
- 發行廠商：Bloober Team