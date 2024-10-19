時間旅者：重生曙光｜寂靜嶺2重製版開發商 Bloober Team恐怖新作即將登場！

東歐野蠻主義與復古未來主義科技相結合的故事背景

《時間旅者：重生曙光》的故事背景設置在一個東歐野蠻主義與復古未來主義科技相結合的殘酷世界。玩家將扮演一名神秘團體的特工，穿越過去和未來，體驗一段扣人心弦的冒險旅程。

在過去，玩家將見證一個處於變革陣痛期的世界，這是一場永遠改變人類的大災難。同時，在滿目瘡痍的未來荒原上，人類每時每刻都在為生存而戰，與危險的可憎生物搏鬥，考驗著玩家的反應能力和戰術思維。