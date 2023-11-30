智感AI烤焗 猶如大廚發辦 Siemens studioLine嵌入式焗爐 金黃口感無難度

「撳個掣就搞掂！」坊間標榜「智能」的烤焗爐，都會內置不同火候的烤焗模式。但對於咀刁的為食一族，不難發現要保持金黃嫩脆的口感，無法始終如一。Siemens最新推出studioLine焗爐，就具備「智感AI烤焗」，配合內置偵測鏡頭及升級AI 3點烤肉針，精準微調火候，猶如有大廚發辦「睇火」，確保「黃金烤焗」效果！今個聖誕想招呼親友「食好西」，Siemens studioLine焗爐一定幫到手。

Siemens studioLine焗爐具備「智感AI烤焗」技術，能夠根據食材和烹飪需求自動調整烹飪參數，透過內置5種不同的烤焗程度，由輕脆到焦脆口感任君選擇，配合內置智能感應器偵測焗爐內的濕度及含氧量，其AI分析會因應實際烤焗狀況，自動調節加熱模式、時間及溫度，精準焗出完美「黃金烤焗」效果。對於處理不同麵包，如焗意式薄餅或千層麵，都能達到最佳的酥脆和濕潤水平，確保金黃口感。另外，產品以嵌櫃式流線設計，面板連手柄均採用黑色玻璃鏡面，令觀感更無縫一體；加上6.8吋彩色觸控屏幕，用家可連結《Home Connect》下載豐富烹飪食譜，輕鬆掌控烹調樂趣。而搪瓷鋼爐腔物料，內櫳容量高達67升，且總功率達3,600瓦，聖誕要烤巨型火雞可謂毫無難度。

內置偵測攝影鏡頭與AI 3點烤肉針

講得出有大廚「睇火」，原來studioLine焗爐於爐腔內設有偵測攝影鏡頭，除了能感知拍攝菜式評估金黃程度，實時觀察食物的狀態並自動調整外，用家更可透過《Home Connect》於手機上遠程查看菜式狀態，兼即時下載相片，將入廚樂分享至不同社交平台上，與親朋好友交流心得。



產品還有升級版「AI 3點烤肉針」功能，能透過3個不同的測量點，準確判斷食材內部中心溫度。當用家插入肉類、魚類或家禽等食材後，智能探測食物烹調進度，程式即自動調節火力模式、溫度及時間，對烤焗火候拿捏得相當嚴謹，講求外脆內嫩的威靈頓牛柳，此功能可謂大派用場。值得一提，此機更有AI預測功能，為用家提供烤焗時間預測資訊，烹調更得心應手。

activeClean清潔化煩為簡

入廚最怕事後清潔工夫，正好studioLine焗爐提供activeClean功能，用家在完成烹飪後即可啟動來清潔爐腔內的食物殘渣，通過高溫將所有油脂和殘渣燃成灰燼，僅幾秒鐘，清潔工作大功告成，乾手淨腳。售價方面，Siemens studioLine焗爐售54,800港元，由即日起至12月31日，顧客以優惠碼「LIKENOV88」即尊享聖誕限時88折禮遇，心動不如行動！

Siemens家電旗艦店

地址：銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心地下

營業時間：星期一至星期六(上午10時至晚上7時)

星期日(中午12時至晚上7時)

查詢：2511 2323

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