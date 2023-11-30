熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-30 07:30:00

智感AI烤焗 猶如大廚發辦 Siemens studioLine嵌入式焗爐 金黃口感無難度

分享：
智感AI烤焗 猶如大廚發辦 Siemens studioLine嵌入式焗爐 金黃口感無難度

智感AI烤焗 猶如大廚發辦 Siemens studioLine嵌入式焗爐 金黃口感無難度

「撳個掣就搞掂！」坊間標榜「智能」的烤焗爐，都會內置不同火候的烤焗模式。但對於咀刁的為食一族，不難發現要保持金黃嫩脆的口感，無法始終如一。Siemens最新推出studioLine焗爐，就具備「智感AI烤焗」，配合內置偵測鏡頭及升級AI 3點烤肉針，精準微調火候，猶如有大廚發辦「睇火」，確保「黃金烤焗」效果！今個聖誕想招呼親友「食好西」，Siemens studioLine焗爐一定幫到手。

爐腔內設有偵測攝影鏡頭，配合「智感AI烤焗」技術精準微調火候。

爐腔內設有偵測攝影鏡頭，配合「智感AI烤焗」技術精準微調火候。

攝影鏡頭所拍下實時菜式狀態，用家還可分享至社交平台，交流心得。

攝影鏡頭所拍下實時菜式狀態，用家還可分享至社交平台，交流心得。

智感AI烤焗 自主分析人性化

Siemens studioLine焗爐具備「智感AI烤焗」技術，能夠根據食材和烹飪需求自動調整烹飪參數，透過內置5種不同的烤焗程度，由輕脆到焦脆口感任君選擇，配合內置智能感應器偵測焗爐內的濕度及含氧量，其AI分析會因應實際烤焗狀況，自動調節加熱模式、時間及溫度，精準焗出完美「黃金烤焗」效果。對於處理不同麵包，如焗意式薄餅或千層麵，都能達到最佳的酥脆和濕潤水平，確保金黃口感。另外，產品以嵌櫃式流線設計，面板連手柄均採用黑色玻璃鏡面，令觀感更無縫一體；加上6.8吋彩色觸控屏幕，用家可連結《Home Connect》下載豐富烹飪食譜，輕鬆掌控烹調樂趣。而搪瓷鋼爐腔物料，內櫳容量高達67升，且總功率達3,600瓦，聖誕要烤巨型火雞可謂毫無難度。
 

「AI 3點烤肉針」功能，能透過3個不同的測量點，準確判斷食材內部中心溫度。

「AI 3點烤肉針」功能，能透過3個不同的測量點，準確判斷食材內部中心溫度。

設有6.8吋彩色觸控屏幕，用家可連結《Home Connect》下載豐富烹飪食譜。

6.8吋彩色觸控屏幕，用家可連結《Home Connect》下載豐富烹飪食譜。

內置偵測攝影鏡頭與AI 3點烤肉針

講得出有大廚「睇火」，原來studioLine焗爐於爐腔內設有偵測攝影鏡頭，除了能感知拍攝菜式評估金黃程度，實時觀察食物的狀態並自動調整外，用家更可透過《Home Connect》於手機上遠程查看菜式狀態，兼即時下載相片，將入廚樂分享至不同社交平台上，與親朋好友交流心得。

產品還有升級版「AI 3點烤肉針」功能，能透過3個不同的測量點，準確判斷食材內部中心溫度。當用家插入肉類、魚類或家禽等食材後，智能探測食物烹調進度，程式即自動調節火力模式、溫度及時間，對烤焗火候拿捏得相當嚴謹，講求外脆內嫩的威靈頓牛柳，此功能可謂大派用場。值得一提，此機更有AI預測功能，為用家提供烤焗時間預測資訊，烹調更得心應手。

activeClean清潔化煩為簡

入廚最怕事後清潔工夫，正好studioLine焗爐提供activeClean功能，用家在完成烹飪後即可啟動來清潔爐腔內的食物殘渣，通過高溫將所有油脂和殘渣燃成灰燼，僅幾秒鐘，清潔工作大功告成，乾手淨腳。售價方面，Siemens studioLine焗爐售54,800港元，由即日起至12月31日，顧客以優惠碼「LIKENOV88」即尊享聖誕限時88折禮遇，心動不如行動！

Siemens家電旗艦店
地址：銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心地下

營業時間：星期一至星期六(上午10時至晚上7)
星期日(中午12時至晚上7)

查詢：2511 2323

(資訊)

Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受