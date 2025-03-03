智慧城市丨AI驅動賦能 NTT在港推出OCEAN Intelligence開放式平台 革新建築科技

建構智慧城市其中一項要素便是智能建築，不止樓宇部署物聯網終端採集數據，還要加入人工智能，協助物業管理提供降本增效的樓宇運作建議。NTT Com Asia(簡稱：NTT)在香港推出OCEAN Intelligence，一個以AI驅動的開放式平台，透過開放的合作夥伴生態系統促進不同建築科技的合作及創新，從而徹底改變智能建築管理。

OCEAN Intelligence開放式平台

NTT在港推出OCEAN Intelligence，具體核心理念是透過開放式平台打破數據孤島，實現OT/IT/IoT智能終端融合、開放的合作夥伴生態系統促使本地和全球技術供應商之間的協作並創建新服務，同時利用開放式硬件收集即時的高密度設備數據，再通過自動化營運流程實現數據數碼化，以便訓練Ocean AI模型，根據樓宇管理狀況為智能建築提供管理建議。

相比坊間其他類似平台，NTT Com Asia高級副總裁蘇耀宗Steven指OCEAN Intelligence優勢在於其模組化設計及強大的開放合作夥伴生態，讓現有樓宇環境中快速部署。「加上能實現AI普及應用，並以數據質量為基礎，從而將AI注入建築內。」

現時用戶於平台上受惠於由香港科學園初創Carnot Innovations的冷卻機組能源優化解決方案，該方案利用AI分析營運數據，以提高效率並降低能源消耗和成本。「透過Carnot Innovations與OCEAN Intelligence的整合，直接管理冷卻機組，並利用預設的數據模板快速部署，節省功耗更高效管理大廈電力。」

Steven續指「開放與協作」對於現今複雜的建築環境至關重要，「開放的合作夥伴生態系統可提供的價值遠大於獨立研發的技術。」他引述市場數據，指隨著全球智能建築市場預計將在2035年達到3,590億美元，並以每年超過24%的速度增長，產業蘊含龐大商機。而OCEAN Intellifence正好以合作夥伴為中心的策略，創造了互利共贏的局面。