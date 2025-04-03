智慧生活丨創科走進社區 應用與眾同享 The Spark舉辦「社區健康科技日」喚醒關注身心

創新科技如人工智能(AI)技術等引爆全球，廣泛應用有如雨後春筍。惟平日巿民未必有機會去體驗科技所帶來的便利和提升生活質素，創科普及落地應用勢必成為關鍵。早前「信和創意研發室」及The Spark邀請本地大學初創，在元朗舉辦「社區健康科技日」，讓市民親身體驗科技如何融入日常生活，同時鼓勵他們關注身心健康。

「社區健康科技日」當日網羅了不少科技示範，其中最受歡迎的，一定要數PanopticAI的非接觸式脈搏率測量技術，借助智能裝置鏡頭，採用遠程光電體積(rPPG)專利算法，AI快速提取及分析健康數據。「AI面部掃描」就是通過光線反射臉部皮膚情況，從皮下脈搏、微血管和水分變化來估算如心跳、血壓等即時關鍵健康指標。現場更夥拍Lify Wellness，根據參加者掃描得知的數據提供個人化的草本茶建議，將健康管理融入日常飲食習慣。

模擬踩元朗單車徑 體感虛擬「碌齡」

除了健康科技，現場亦有兩項沉浸式運動吸引大小朋友試玩。其中源於香港科技大學初創、共享單車LocoBike利用虛擬實景技術，參加者佩戴VR眼罩後便會置身虛擬的元朗單車徑，在舒適環境中享受沉浸式的騎行樂趣。而運用VR技術的VOTANIC，將香港大學科研成果改良，利用沉浸式虛擬實境洞穴系統，僅佔用小部分空間便可建構成虛擬保齡球館場景，配合體感裝置模擬「碌齡」時拿起保齡球的重量和打上球道逼真的物理效果，令未玩過的小朋友，探索運動的新奇與樂趣。

「信和創意研發室」北都打造創科交流據點

今次活動成功吸引逾500人次參加，不少是來自北區的基層家庭，當日他們亦參與了hive及First Climb所提供的泰拳防衛練習、瑜伽呼吸訓練和攀石體驗等活動，讓大眾舒展身心。活動由信和集團旗下的「信和創意研發室」及The Spark舉辦，自從去年進駐北部都會區至今已接待來自本地院校、大灣區及海外初創企業、機構等逾1,500名訪客參觀。此次活動更是首次將據點打造成與民同樂的創科示範，將科技連繫社區，推動創科氛圍。信和集團集團聯席董事黃永龍表示：「我們深信隨著AI技術的廣泛應用及發展，創新科技將走進日常生活，為巿民帶來便利，同時拓展無限發展潛能。」