智慧生活丨拓展海外市場零負擔 借助Deel遙距招聘 BBMSL梁早怡：分公司即開即做生意

環球零售新生態，開拓跨境商貿事業，將生意伸展至周邊地區，經已是不少商戶渴求的全新戰場。然而要拓展海外市場，決策者要把握商機開設分公司，由了解當地商業法規、支薪方式，到聘請核心管理團隊，實非易事；惟過程中往往因耽誤時間，錯失大展拳腳的時機。本港電子支付服務供應商龍頭之一的BBMSL，得益於去年業務擴張版圖的契機，惟公司既要承擔拓展市場的風險，又要面對合規招聘等重重挑戰。BBMSL策略聯盟總裁梁早怡Joey直言，透過採用全球人力資源及支薪管理先驅Deel的遙距招聘方案，成功在短時間於星、馬、泰及澳洲僱用了逾15名員工，「毋須實體分公司，短至一個月已於當地開展業務。」Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng則認為，該服務對有意衝出國際的中小企尤其有用。「毋須擔心開設分公司的風險，由Deel聘請當地員工。待生意額上了軌道後，隨時將企業人力資源和支薪福利等行政工作，轉化至實體公司繼續營運。」

BBMSL的電子支付解決方案獲PCI DSS認證，保障交易安全。

員工最快日內入職 Joey：Deel是良好的招聘過渡工具 商戶要支援電子支付服務，往往需要安裝對應收款的終端機(MPOS)。而成立於2017年的BBMSL，正是一間能提供易用、安全和可靠的電子支付解決方案，現時為逾萬家來自零售、餐飲、保健、美容等行業的中小企提供服務，每年終端裝置出貨量更超過300萬台，並開拓電商平台的支付網關領域。Joey續說，「疫後跨境商貿頻繁，我們去年在東南亞等地快速擴張。為了跟上趨勢和及時捕捉商機，快速建立業務網絡最為關鍵。」然而她坦言對於人力資源與行政團隊來說，管理不同地區建立不同實體辦公室，要跟上當地不同法律法規是非常費時失事的。「傳統上要優先聘用總經理與高層，建立當地團隊才開展業務，根本追不上靈活多變的市場動向。單是招聘一位當地總經理，整個履新過程可長達4至6個月，若先建立行政支援團隊，才招募市場營銷人員，當下現實不符合經濟效益的」她補充。



在競爭激烈的領域開展業務，時間是最寶貴的資源；加上人才短缺，對BBMSL來說，在擴大市場的同時快速獲得優秀人才更顯重要。Joey表示去年之所以選用Deel Entity先擔任名義僱主(EOR)進行遙距招聘，是基於無論人才身在何處，該方案均能最快在一天之內讓員工簽約入職。她解釋：「一旦物色好人選，我們希望將應徵者快速推進到報價階段，使用 Deel 讓我們不必費時自行創建符合當地法律的本地化薪酬和福利合約、法定商業機構法規等。通過Deel介面簡單點擊步驟，立即建立合規僱傭合約、薪資單據，甚至代辦僱員保險等，節省大量金錢和時間，快速確保人才，立即開展工作。」因此她認為Deel是良好的招聘過渡工具，讓他們專心測試不同市場，聚焦生意業績。



Karen：初創快速擴張的最佳選擇 結果去年在短時間內，BBMSL在新加坡、馬來西亞、泰國和澳洲累積僱用了逾15名員工。而且他們的業務擴張計劃更沒有停止的跡象，Joey表示會今年內繼續採用Deel遙距招聘服務，開拓日本和越南的市場。Deel的亞洲業務主管Karen則感謝BBMSL的支持，她還認為Deel是初創公司快速擴張的最佳選擇。「透過Deel串接不同人力資源的工具並建構完整的行政服務，特別適用於希望保持營運彈性，毋須立即建立實體分公司或建立完整團隊的初創企業。」她又指採用Deel的靈活配套，企業可隨時因此外圍環境變化，當遇上不明朗因素時隨時抽身撤出該市場，將風險和商譽損失減至最低。「因此，透過將繁重的人事管理工作交給Deel，企業可節省時間並專注於尋找人才和開拓商機。」

接連收購PaySpace與Zavvy

目標打造更全面的人力資源和支薪平台 混合辦公模式已成為當下企業挽救和發掘人才的一大良方，受惠於這種人事趨勢，令Deel去年年度經常性收入也突破了5億美元。而憑藉強大的全球影響力，Deel現時已在100多個國家或地區，擁有3,000多名團隊成員；而在過去一年半以來，Deel的EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)一直為正數，並持續產生現金流入，表現相當穩健。



現時Deel已成為首間在50個國家擁有全套本地化支薪系統的全球支薪和名義僱主(EOR)服務供應平台，而為了將更多人事管理技術整合到平台上，Karen更分享兩項令人鼓舞的收購項目。「繼我們收購了亞太地區的支薪平台PayGroup後，早前又通過收購南非PaySpace，並將服務拓展至非洲國家，從此人事管理可遍布六大洲的本地支薪系統。」另外，她又表示公司亦收購了德國人才發展平台Zavvy。「它提供了一個涵蓋職涯發展、績效管理和培訓計劃的一站式平台。企業人事部可簡單核實員工作績效和薪酬分析。」同時，她更預告 Deel 將繼續積極加強應用AI 科技至人力資源管理，「企業可透過Deel AI隨時隨地存取可靠的全球人力資源資訊，以及從其勞動力數據中獲得的市場分析。企業便可隨時緊貼不斷革新的法律和法規，應對全球團隊擴張的化繁為簡，決策者便可集中精神，推動業務成功。」



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智慧Deel AI模擬