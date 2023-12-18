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科技
2023-12-18 07:30:00

智慧生活丨革新「共居」co-living概念 Dash Living連結亞洲服務式住宿社群 創辦人李灝庭：跨地域共享人際資源 拓展生活可能

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Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭Aaron。

Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭Aaron。

「共享經濟」概念在近10年間影響不同產業的營運模式，其中「共享辦公室」(co-working space)透過聚集不同意念的創業家，在同一空間打拚，拓展業務人脈，孕育不少中小企。其實類似概念，「共居」(co-living)在現今Z世代間相當盛行。早前本地共居初創Dash Living夥拍保德信房地產，為上環旗艦級服務式住宅Dash Living on Hollywood舉行開幕儀式暨傳媒導覽。Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭Aaron接受專訪時強調，品牌有別於坊間的共居模式，「我們不止做分租睡房，然後大家共用起居間和廚房的日式Share House，我們的理念是為共居概念賦能，透過物管科技，連結亞洲其他地區的服務式住宿社群，跨地域共享人際關係和設施資源。」他表示這種嶄新的共居模式，正是Dash Living的魅力所在。

Aaron聯同保德信房地產董事總經理兼亞洲增值策略高級投資組合經理David Fassbender(左)，主持Dash Living on Hollywood開幕儀式。

Aaron聯同保德信房地產董事總經理兼亞洲增值策略高級投資組合經理David Fassbender(左)，主持Dash Living on Hollywood開幕儀式。

服務式住宿遍布亞太4 嶄新共居模式

總部設於香港，Dash Living是亞太區新興具前瞻性的租住方案供應企業，現時業務遍布香港、新加坡、東京和悉尼4個亞洲先進城市，擁有24個物業項目、逾2,000服務式住宅和共居公寓等住宿單位，提供長短期彈性租賃與企業外派員工住宿服務。Dash Living透過共享經濟、物管科技與獨特的租戶體驗，打造一個全球住宿社區，為相互連繫的世界締造美好生活。Dash Living獲概念資本、高富諾、塔龍加投資集團、華懋集團及多間創投公司的注資支持，在去年管理由知名房地產資產管理公司，收購近5億美元總資產價值的租住單位代理營運。

AaronDash Living採取輕資產的運作模式，本身公司不擁有任何物業，而是透過不同地產商、房地產資產管理公司、酒店集團等合作，代理其物業管理營運權，從而擴展服務網絡。他坦言成立公司起初便構思，如何運用科技連結來自全球各地的朋友，「連結的意思，並非單純開視像會議溝通。而是全球Dash Living租戶可通過科技，人與人之間可以跨地域享用旗下物業設施甚至參與當區活動，藉此鼓勵和推動人際交流。」他笑言形式類似一些全球共享工作間服務供應商，成為租戶即等同「會員」，可預約享用旗下不同地點的設施，以及容許參與不同地點的活動或工作坊，不論國家或地區。「如你住在上環，嫌健身室空間太小，可以預約旺角的gym房；又或者住旺角的你，可參加上環的手沖咖啡班；甚至去東京旅行時，享優惠價格訂房。所以共居共享不限於所居住的物業之內，而是跨地域的嶄新共居模式。」他舉例。

Aaron表示這種嶄新的共居模式，有別坊間的co-living，這亦是Dash Living的魅力所在。

Aaron表示這種嶄新的共居模式，有別坊間的co-living，這亦是Dash Living的魅力所在。

只要生活指數高 住屋成本貴 剛性需求強 就有Dash Living

至於如何選址開展共居業務，Aaron表示離不開3大因素。「當區生活指數高，但可擁有優質居住和工作環境，吸引年輕人嚮往居住；然而當區地價高昂，加重住屋成本；惟城市的優越因素，以致持續出現移居的剛性需求。」他指這3大因素組合起來，就是大眾所認識的亞太區核心政經樞紐，亦即是現時Dash Living的業務落腳點：香港、新加坡、東京和悉尼。這亦是他選址擴充業務的先決條件，「如果研究指曼谷、首爾都有這些潛力，我們都會進軍這些城市。」他續說即使在新冠疫情期間，他們的業務仍迅速增長。官方統計在2021年，預訂價值年增逾200%，而且入住率平均維持在九成以上。

Dash Living on Hollywood前身是彩鴻酒店，翻新後提供148個共居單位。 可供租戶社交聯誼的共享工作區。 廚戶設施齊全，另有側門連結平台的戶外露台。 雙人大床的Deluxe房型。 雙人床的Premier房型。 每個單位均有獨立衛浴設施。 書桌設計簡約，別有品味。 梳洗區設於近玄關的位置。

最新Dash Living on Hollywood位處中上環核心地段

Dash Living最新推出的新項目Dash Living on Hollywood，前身為彩鴻酒店，經過翻新改造後可提供148間套房的共居住宅，該物業於去年11月完成收購，並由Dash Living與保德信房地產(PGIM Real Estate)合資管理。Dash Living on Hollywood位於上環荷李活道263號，毗鄰充滿活力的商業及娛樂區，如高級食肆、咖啡廳、古董店及藝術畫廊，距離PMQ元創方和歷史悠久的文武廟亦僅幾分鐘步程，Aaron稱能吸引年輕專業人士和尋求精緻旅遊體驗的遊客入住。「附近交通配套方便，除電車外，從物業到地鐵站亦只需步行8分鐘，而澳門渡輪碼頭及港鐵機場快綫也在1320分鐘以內可到達。」

此外，物業提供的房間呎數，大約由140250呎，共分4種房型，月租由18,000港元至25,000港元左右，視乎房間大小和入住時段而定。而大多數套房擁有充足的自然光線，並可欣賞荷李活道公園的開揚景觀。「我們提供共享工作區、設備完善的廚房和戶外露台，以滿足長和短期住客的需求。裝潢融合了現代優雅和北歐簡約風，以提高我們Dash社區的生活模式。」Aaron又稱項目已於今年暑假soft launch營運，現時長時間保持九成出租率，主要客源除了年輕人、背包旅客外，亦有中產換樓或家居大裝修的家庭。

部分Dash Living App介面說明：

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專屬app具備電子房卡功能。 租戶可透過app預約品牌旗下不同地區的設施和活動。 不同物業項目均會為租戶提供鄰近地區餐飲和消費優惠。

(特約專訪)

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