智慧生活丨響應「慢病共治」 改善app資訊透明度 卓健助建「一人一家庭醫生」

為紓緩公營醫療壓力，政府多年來一直鼓勵社區私營醫療協助分流病人，培養大眾接受家庭醫生的概念，並建立長久醫患關係。作為該概念的實踐，醫務衛生局已宣布「慢性疾病共同治理先導計劃」(慢病共治)將於下周一起推出。卓健醫療總經理朱怡菁Elaine響應相關舉措，表示集團是全港最多醫生參與該計劃的私營醫療機構。卓健醫療執行醫務總監周一醫生更指，為配合政府，《卓健手機App》已在公私營合作計劃頁面上，加入更多資訊以增加醫療服務透明度，又預告為政府《醫健通+》作好串接準備，助建「一人一家庭醫生」。

53位醫生參與慢病共治 本港人口老化趨勢持續，據統計至2035年香港的長者人數將佔總人口近32%，且長者慢性疾病病患更上升至逾四成。然而香港基層醫療發展緩慢，忽視能關顧完整病患紀錄家庭醫生的意識，市民對慢性疾病也缺乏管理，更沒有儲存數碼健康紀錄習慣。有見及此，醫衛局推動「慢病共治」計劃，為45歲或以上未有已知的糖尿病或高血壓病歷的香港市民進行篩查，首階段可到全港18間地區康健中心登記參加，中心會協助配對醫生；到明年首季更有望讓市民自行選擇醫生進行跟進。Elaine歡迎政府舉措，認為是積極的好開始。「我們支持政府理念，卓健醫療已有53位醫生登記參與該項計劃，在11月中旬正式提供服務，佔參與計劃的醫生總人數近五分之一(16%)。」有評論認為計劃反應並不熱烈，Elaine不敢苟同，她指出本身集團幾乎所有普通科醫生已自願參加，而隨著醫護界對新計劃愈來愈多了解，未來參與的私家醫生只會愈來愈多。

數據揭示基層醫療服務需求持續 過去疫情下，普通科門診公私營協作計劃(門診協作)漸趨普及，Elaine表示過去5年，患者到訪卓健醫療接受醫生診療的次數，由2018年的3,342次，激增至去年的12,405次，增加近三倍，反映市民對普通科門診的需求持續，門診協作的確發揮作用。「此外我們也積極配合局方，在2022/23年度，參與『疫苗資助計劃』由卓健醫療醫生接種季節性流感疫苗的人數為30,164人，按年增加35%，較全港整體接種人數的按年26%升幅，高九個百分點。」至於透過「疫苗資助計劃」由卓健醫療醫生接種肺炎球菌疫苗的65歲以上長者，更錄得1,516人，按年大增逾85%，增幅較政府整體接種人數升幅(53%)為高，反映卓健醫療專業備受肯定。