熱門搜尋:
SmartPLAY 床蝨 雙11 騙案 教協解散 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-10 04:29:50
日報

智慧生活丨響應「慢病共治」 改善app資訊透明度 卓健助建「一人一家庭醫生」

分享：
卓健醫療 朱怡菁 周一

卓健醫療總經理朱怡菁Elaine(左)與卓健醫療執行醫務總監周一醫生。

為紓緩公營醫療壓力，政府多年來一直鼓勵社區私營醫療協助分流病人，培養大眾接受家庭醫生的概念，並建立長久醫患關係。作為該概念的實踐，醫務衛生局已宣布「慢性疾病共同治理先導計劃」(慢病共治)將於下周一起推出。卓健醫療總經理朱怡菁Elaine響應相關舉措，表示集團是全港最多醫生參與該計劃的私營醫療機構。卓健醫療執行醫務總監周一醫生更指，為配合政府，《卓健手機App》已在公私營合作計劃頁面上，加入更多資訊以增加醫療服務透明度，又預告為政府《醫健通+》作好串接準備，助建「一人一家庭醫生」。

Ad Block

53位醫生參與慢病共治

本港人口老化趨勢持續，據統計至2035年香港的長者人數將佔總人口近32%，且長者慢性疾病病患更上升至逾四成。然而香港基層醫療發展緩慢，忽視能關顧完整病患紀錄家庭醫生的意識，市民對慢性疾病也缺乏管理，更沒有儲存數碼健康紀錄習慣。有見及此，醫衛局推動「慢病共治」計劃，為45歲或以上未有已知的糖尿病或高血壓病歷的香港市民進行篩查，首階段可到全港18間地區康健中心登記參加，中心會協助配對醫生；到明年首季更有望讓市民自行選擇醫生進行跟進。Elaine歡迎政府舉措，認為是積極的好開始。「我們支持政府理念，卓健醫療已有53位醫生登記參與該項計劃，在11月中旬正式提供服務，佔參與計劃的醫生總人數近五分之一(16%)。」有評論認為計劃反應並不熱烈，Elaine不敢苟同，她指出本身集團幾乎所有普通科醫生已自願參加，而隨著醫護界對新計劃愈來愈多了解，未來參與的私家醫生只會愈來愈多。

卓健醫療 智慧診所

去年集團於元朗開設首間智慧診所。

數據揭示基層醫療服務需求持續

過去疫情下，普通科門診公私營協作計劃(門診協作)漸趨普及，Elaine表示過去5年，患者到訪卓健醫療接受醫生診療的次數，由2018年的3,342次，激增至去年的12,405次，增加近三倍，反映市民對普通科門診的需求持續，門診協作的確發揮作用。「此外我們也積極配合局方，在2022/23年度，參與『疫苗資助計劃』由卓健醫療醫生接種季節性流感疫苗的人數為30,164人，按年增加35%，較全港整體接種人數的按年26%升幅，高九個百分點。」至於透過「疫苗資助計劃」由卓健醫療醫生接種肺炎球菌疫苗的65歲以上長者，更錄得1,516人，按年大增逾85%，增幅較政府整體接種人數升幅(53%)為高，反映卓健醫療專業備受肯定。

卓健醫療 卓健手機App

全新頁面支援公私營合作及相關計劃，並提供查閱慢病共治計畫和醫療券餘額。

卓健手機App升級 可查醫療券餘額

卓健醫療認同善用數碼科技作為工具，有助塑造可持續基層醫療，故此在上月已進一步升級《卓健手機App》數碼醫健平台以迎合需要。周醫生簡介，「全新頁面支援公私營合作及相關計劃，並提供查閱慢病共治計劃、醫療券餘額和新增的個人化健康評估工具。」截至今年9月，該手機app已錄得逾30萬名用戶登記，用戶人數在2020至2022年期間更大增近一倍(92%)。另外智慧診所、遙距應診和上門送藥服務均錄得升幅。他更預告集團會支持政府稍後推出《醫健通+》的「一人一健康戶口」，以統一存放公私營電子病歷。「我們已經跟醫健通建立串接互聯，在病人的同意下，容許政府及卓健醫療病人的紀錄雙向互通，共享患者用藥歷史、藥物過敏信息和疫苗接種記錄，而相關資料將上傳至電子健康系統作醫療用途。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受