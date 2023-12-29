智慧生活丨Everyday Sustainability 啟迪下一代 Samsung Solve For Tomorrow十載 聚創科人才

「電子產品推陳出新」跟「可持續發展」，兩者彷彿有所衝突。三星電子香港有限公司董事總經理趙依音Yiyin卻不敢苟同，她強調創新的前提是要「有意義」的，「科技應引領大眾每天擁有可持續生活方式，非胡亂改版來提升營利。」她認為作為跨國企業，三星電子更須肩負社會責任，透過「Samsung Solve For Tomorrow」全球性活動，啟迪下一代運用科技，解決社會問題，創造永續未來。適逢今年是香港官方舉辦該活動10周年，Yiyin暢談企業如何倡導「Everyday Sustainability」(可持續生活方式)。

Everyday Sustainability與Galaxy for the Planet

三星電子所提出的Everyday Sustainability並非空泛口號，Yiyin指是透過將可持續發展加進產品設計及用戶體驗裡，令全球數以10億計用戶可一同共建更健康及更宜居的地球。「在我們全球性『Galaxy for the Planet』項目下，透過在所有流動產品上使用回收物料，如在智能手機上採用回收塑膠、鋁及玻璃，並採用環保包裝、實現智能手機充電器閒置時零耗電，以及致力在2025年前實現零堆填目標。」具體實踐方面，她表示從應對氣候與循環經濟兩大議題著手。「氣候行動方面，我們目標是2050年實現全公司淨零碳排放，轉向再生能源，並參與『碳揭露專案供應鏈計劃』制訂供應鏈脫碳藍圖。當中位於韓國水原市總部的三星Digital City，便已安裝了42,000平方米的太陽能板，也有自行處理工業廢水的設施，踏出付諸行動的第一步。」

至於循環經濟方面，除了較熟悉的環保包裝和鼓勵以舊換新計劃，將升級重用產品流轉至發展中國家，以延續產品生命周期外，Yiyin更以旗艦手機Galaxy S23系列舉例，「底部喇叭模組兩成為回收塑料，包括5%漁網和15%海洋水樽；音量鍵、側鍵和SIM卡槽的鋁材，三成來自製造過程中回收的廢料；就連屏幕和背蓋都有22%是回收玻璃等。」她還指出三星電子積極clean-tech ecosystem，如手機增設Samsung Wallet鼓勵無實體卡交易、提供最長4代One UI和Android作業系統升級連5年安全性修補程式更新，延長產品使用時間。又透露明年實施「Galaxy AI」將人工智能植入產品來便利生活，「像打電話般根本需求開始，改變人們日常行動體驗，這亦是可持續生活方式的另一種體現。」

