熱門搜尋:
彩虹邨 雙11 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-03 04:31:32
日報

智慧生活丨Klook與JOYKreator共同成長 發掘素人體驗 傳遞旅遊玩樂

分享：
Klook 陳詠賢

Klook香港區市場營銷總監陳詠賢Winnie。

想搵行程推薦，唔少人會選擇在社交平台上，透過關注「旅遊達人」來獲取靈感。用KOL宣傳旅遊的市場策略，在短時間內製造爆炸性話題，但對於希望將旅遊體驗滲透大眾社群，口耳相傳，接近身邊你和我的「微網紅」素人分享，更顯重要。Klook在上月宣布推出「Klook JOYKreator」全球性玩樂KOL社群計劃，招募微網紅成為JOYKreator。Klook香港區市場營銷總監陳詠賢Winnie期望，Klook為JOYKreator炮製精彩玩樂遊驗，協助並鼓勵他們將旅程上的歡欣傳遞開去，「我們願意牽手與JOYKreator共同成長，推動『Be Inspired and To Inspire』循環。」

Ad Block
Klook JOYKreator

品牌舉行工作坊，教導他們善用Reels短片功能及拍攝技巧，製作出更有效觸動觀眾的內容。

KOL贏market noise 微網紅細水長流

KOL在社交營銷充滿影響力，簡單一條帖子即可炒熱話題，對品牌活動的曝光、增加市場關注度可謂幫助良多。但這些星級KOL的合作成本水漲船高，對品牌方來說，微網紅接近大眾日常生活點滴，其細水長流的感染力，愈來愈受重視。Winnie表示Klook JOYKreator的計劃目的，就是發掘一些既是Klook忠誠用家，也樂於分享旅遊點滴、活躍於社交平台，願意和身邊人互動的content creator。「我們沒有設立門檻，例如喜好lifestyle、旅遊、親子玩樂的朋友，也可成為JOYKreator。我們發掘這些合作夥伴，著眼點不止看創作內容和粉絲人數的多寡等，還會看他們對粉絲和品牌合作方的相互尊重。」Klook為JOYKreator提供各種獨特旅遊玩樂體驗及靈感，包括海外旅遊、酒店住宿、餐飲、演唱會和主題樂園等；然後通過JOYKreator將體驗轉化成獨一無二的短片、相片或文字創作，於社交媒體分享給全世界。

Klook JOYKreator chuckyching

Klook會不定時為JOYKreator進行cross post宣傳，提供具策略性加強推廣boost post。 (chuckyching IG)

提供支援 願景結伴JOYKreator成長

有別於坊間某些旅遊平台的創作者計劃，Winnie指有些會針對某種玩樂類別進行合作，如酒店住宿和自助餐，規模較小且模式較簡單。然而JOYKreator是Klook一項全球性的大型計劃，在剛過去的品牌9周年活動，我們就邀請了來自世界各地的JOYKreator組團去日本東京旅行，笑言是「破天荒聯合國交流」。「為幫助各JOYKreator共同成長，我們更會與JOYKreator進行cross post宣傳，並適時提供具策略性加強推廣boost post，令更多人接觸他們的內容。同時Klook亦能將各旅遊玩樂資訊與優惠活動滲透至客群，玩樂體驗合作夥伴增加曝光率與微網紅知名度亦獲大幅提升，達致三贏局面。」她又指早前邀請JOYKreator去Meta香港參加工作坊，教授內容創作及社交營銷心得。

Klook JOYKreator

10月初的「Klook JOYKreator Grand Launch Event 2023」，吸引近70位JOYKreator參與，現場相當熱鬧。

明年延伸至YouTube合作

現階段Klook JOYKreator聚焦Facebook與IG平台，Winnie稱計劃今年為止已吸納逾300人參與，完成逾500次JOYKreator合作，潛在接觸人數高達1,500萬。她舉例，「7月我們為JOYKreator度身訂造2日1夜之旅。根據數據，經他們推動下澳門相關業務整體按周提升近30%，當中澳門酒店住宿及Staycation更錄得近10倍升幅！而澳門之旅的相關產品更成為熱門搜尋，同時錄得最高預訂額。」展望未來，Winnie預計明年JOYKreator成員數目將增加50%，並預期計劃能夠為潛在接觸人數帶來220%的升幅，估計來年總社群媒體價值將進一步提升至高達逾2,000萬港元。「我們會將計劃延伸至YouTube和博客網頁，並為他們提供如新活動的pre-launch獨家體驗，以及增加培育JOYKreator的資源。」她總結。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受