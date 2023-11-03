智慧生活丨Klook與JOYKreator共同成長 發掘素人體驗 傳遞旅遊玩樂

想搵行程推薦，唔少人會選擇在社交平台上，透過關注「旅遊達人」來獲取靈感。用KOL宣傳旅遊的市場策略，在短時間內製造爆炸性話題，但對於希望將旅遊體驗滲透大眾社群，口耳相傳，接近身邊你和我的「微網紅」素人分享，更顯重要。Klook在上月宣布推出「Klook JOYKreator」全球性玩樂KOL社群計劃，招募微網紅成為JOYKreator。Klook香港區市場營銷總監陳詠賢Winnie期望，Klook為JOYKreator炮製精彩玩樂遊驗，協助並鼓勵他們將旅程上的歡欣傳遞開去，「我們願意牽手與JOYKreator共同成長，推動『Be Inspired and To Inspire』循環。」

KOL贏market noise 微網紅細水長流 KOL在社交營銷充滿影響力，簡單一條帖子即可炒熱話題，對品牌活動的曝光、增加市場關注度可謂幫助良多。但這些星級KOL的合作成本水漲船高，對品牌方來說，微網紅接近大眾日常生活點滴，其細水長流的感染力，愈來愈受重視。Winnie表示Klook JOYKreator的計劃目的，就是發掘一些既是Klook忠誠用家，也樂於分享旅遊點滴、活躍於社交平台，願意和身邊人互動的content creator。「我們沒有設立門檻，例如喜好lifestyle、旅遊、親子玩樂的朋友，也可成為JOYKreator。我們發掘這些合作夥伴，著眼點不止看創作內容和粉絲人數的多寡等，還會看他們對粉絲和品牌合作方的相互尊重。」Klook為JOYKreator提供各種獨特旅遊玩樂體驗及靈感，包括海外旅遊、酒店住宿、餐飲、演唱會和主題樂園等；然後通過JOYKreator將體驗轉化成獨一無二的短片、相片或文字創作，於社交媒體分享給全世界。

Klook會不定時為JOYKreator進行cross post宣傳，提供具策略性加強推廣boost post。 (chuckyching IG)

提供支援 願景結伴JOYKreator成長 有別於坊間某些旅遊平台的創作者計劃，Winnie指有些會針對某種玩樂類別進行合作，如酒店住宿和自助餐，規模較小且模式較簡單。然而JOYKreator是Klook一項全球性的大型計劃，在剛過去的品牌9周年活動，我們就邀請了來自世界各地的JOYKreator組團去日本東京旅行，笑言是「破天荒聯合國交流」。「為幫助各JOYKreator共同成長，我們更會與JOYKreator進行cross post宣傳，並適時提供具策略性加強推廣boost post，令更多人接觸他們的內容。同時Klook亦能將各旅遊玩樂資訊與優惠活動滲透至客群，玩樂體驗合作夥伴增加曝光率與微網紅知名度亦獲大幅提升，達致三贏局面。」她又指早前邀請JOYKreator去Meta香港參加工作坊，教授內容創作及社交營銷心得。

10月初的「Klook JOYKreator Grand Launch Event 2023」，吸引近70位JOYKreator參與，現場相當熱鬧。