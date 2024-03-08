智慧生活｜AI科技正式與中醫結合？ 應用中藥配方顆粒智能調配系統 提升藥量準確度 監測到「錯藥」更會提示警號！？

不少人對中醫依然還停留在「百子櫃」，中醫師會先看病、把脈及問診，然後根據藥方進行配藥，從一百多個裝滿藥材的「百子櫃」抓藥。但原來中國醫館早於一年前，已開始應用中藥配方顆粒智能調配系統，將AI取代傳統人手配藥。中國醫館創辦人黃道益的兒子黃天賜教授，亦是香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、香港註冊中醫師、「健絡通」及「黃道益活絡油」創辦人之一，黃教授表示「AI配藥不僅能確保高效率，更可確保準確度和衛生程度。」

中國醫館創辦人黃道益的兒子黃天賜教授，亦是香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、香港註冊中醫師、「健絡通」及「黃道益活絡油」創辦人之一

中國醫館的「中藥配方顆粒智能調配系統」由來自「天江藥業」提供；「天江藥業」同時亦是醫管局的中藥供應商，藥物來源受香港政府嚴格監管，包括藥材出產地、農藥含量等等，中國醫館所選用的藥材有信心保證。至於藥材保存方面，「中藥配方顆粒智能調配系統」既可以減少蟲蛀霉變，又能避免藥材出現變壞等情況。

首先以中醫學來說，以中藥配方顆粒智能調配系統所製成的藥粉包，稱為「配方顆粒」；傳統中藥包內的則是「中藥飲片」。「中藥飲片」是經過中藥材加工炮製後的固體劑型，需要一定時間的煮熬，透過沸騰，將藥材的藥效激活，甚至有分為五大熬藥原則「鍋、水、火、時、法」。但每次服用的藥量，會隨著藥劑師所「抓」的份量，而產生差異。

「配方顆粒」則是經過GMP製藥廠生產的中藥劑型。每一包裝的顆粒具有統一標準、量化的穩定特性，是根據「中藥配方顆粒智能調配系統」AI按照醫方精準配藥，屬於均等標配，例如自動秤藥、自動包裝等。它亦不需經過煮熬，方便至只需用開水泡浸10分鐘，或煲煮約5分鐘也可，放置溫涼適度便可服用，但切忌加入冰水。

配方顆粒藥效會否比中藥飲片差？

相信比較多人擔心的安全、功效問題，黃教授指出，配方顆粒只是預先煲好藥，然後再加熱水服用，簡單來說，其實是將「煲藥」的步驟簡化。配方顆粒是由中藥飲片經過濃縮加工後，再經過風乾過程所製成的。相對傳統中藥飲片煎煮，配方顆粒更可以快速服用。對於工作忙碌的病患來說，絕對方便攜帶及服用。

「配方顆粒」其實並非一樣新技術，相反於日本、中國內地、台灣等地亦曾推出不少「感冒顆粒」。無論是「配方顆粒」或者「中藥飲片」，喝藥最重要就是「藥到病際」，在服用後，藥物達至效能，對身體或病情有幫助，能早日康復。

轉季容易病 「內外兼治」比服藥治療更有效！

臨近轉季高峰期，一定要做足措施來預防流感！近日愈來愈多病患，因呼吸道系統不適而求診，亦有病患希望透過服用中藥，例如「感冒茶」配方顆粒，來預防流感相關疾病。黃教授指，飲用配方顆粒藥方當然有效，但中醫主要講求「治人不治病，治病必求治本，防治標不治本防病變」，治療病人除了需要服藥，更要遵循「內外兼治」法，才能有效地將病根除去。

曾因感冒菌入心臟，患上風濕性心臟病而留院兩年的黃教授，自出院後便跟從父親黃道益中醫師學習強身運動。康復至今逾50年沒感冒的黃天賜教授表示，與其生病求診，多年以來致力研究不同的方法，來配合藥物治療，包括改善坐姿不良，能夠對呼吸道疾病的病情有很大的幫助。因為日常的呼吸是依賴橫隔膜的舒張及收縮，在呼吸過程中，橫膈膜會收縮並向下移動。而姿勢不良會減少及限制橫膈膜的作用，甚至會拉傷橫隔膜。