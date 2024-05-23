智能投顧丨薯片叔叔做顧問 星StashAway逆市創造財富 今年Q1在港資產管理總值錄逾兩成升幅

邀請前財政司司長曾俊華「薯片叔叔」任企業顧問，來自新加坡智能投顧平台StashAway，自香港推出以來深受30至45歲年輕富裕與專業人士歡迎。StashAway HK今日宣布業績表現，稱2024年第一季於香港管理的資產總值，錄得超過20％增長。該增長主要由高淨值客戶與新晉富裕投資者(即可投資產介乎500至800萬港元之間的年輕富裕人士)所推動。而且在過去12個月，高淨值與新晉富裕投資者就為平台帶來逾八成業務增長，佔其在香港所管理的資產總值高達65%。 StashAway集團投資總監兼香港區董事總經理梁穎瑩Stephanie表示，透過「StashAway Reserve」服務，投資者獲得專業理財及投資建議，以較低門檻投資由StashAway與全球基金發行商合作的精選私募資產。StashAway香港區總經理嚴逸朗Ronald更指，「StashAway簡化繁複的投資過程，投資者能輕鬆獲取專業管理的投資組合外，更透過其『理財達人系列』(StashAway Academy)向投資者提供免費的理財資訊，助其作出明智投資決定。」難怪這種相輔相成的方式，為平台業務帶來自然升幅，當中35%的新存入資金來自恆常客戶，於平台培養出持續投資的習慣。

為新一代投資者提供數碼優先的投資方式 StashAway自2021年進佔香港市場，平台的旗艦產品「風險自選投資組合」(分別有Powered by StashAway及Powered by BlackRock)最受香港客戶歡迎，助其能夠在所適合的可承擔風險水平下優化長線投資回報。現時逾八成香港客戶至少持有一個活躍的「風險自選投資組合」。 透過交易所買賣基金ETF投資全球市場的多元投資組合外，StashAway去年亦推出美元現金管理組合「熊金寶(USD Cash Yield)」，其到期收益率截至2024年4月30日為5.45%，相當可觀。 透過StashAway Reserve 把握私募市場投資機會 此外，StashAway Reserve尊尚理財服務在港推出後首兩個月內，便廣受高淨值及新晉富裕人士追捧，目前佔平台的在港所管理資產總值達65%。而透過StashAway Reserve，客戶可獲得由證監會持牌理財顧問提供的諮詢服務與投資建議，滿足他們被忽略的理財需求。