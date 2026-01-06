暖爐與暖風機分別及優點係乜？安全/電源/功能等購買注意事項

秋冬時節溫度不時降至15度以下，保暖方法成為熱門搜尋詞，有可能需要購買暖爐或者暖風機，保持家居溫暖。不過在搜尋「暖爐/暖風機推薦」前，先要了解各類量暖爐或暖風機的特點及運作，再去購買適合自己的保暖家電，暖爐、暖風機分不清？「三爐一風」你要知！ 對流式暖爐 對流式暖爐是香港市面很常見的規格，使用時熱力會緩緩向上升，暖流再徐徐循環整個房間提升溫度。 充油式暖爐 此類暖爐所散發的溫度和散熱的速度比較平均穩定，減少消耗空氣中的水分，減低用家的乾燥感覺，運作寧靜，機身則對相較大。運作原理是先把油加熱，再散播熱力，因此取暖速度會較慢。不過，部分充油式暖爐會配有小型暖風機，把熱力加快送出。

輻射式電暖爐 多數配備發熱管或發熱線，以背後的反射鏡集中光熱，輸出如陽光照射般的溫暖感，發熱快。不過送暖範圍窄及不均，用家必須對向暖爐正面，愈近爐身則溫感愈強。 暖風機 暖風機以內置風扇吹出暖風，放暖速度較快，吹到的位置才會較暖和，體積亦較小，但運作聲音較大。除了傳統發熱線，還有近年較流行的陶瓷式發熱器，較少消耗空氣中的水分，感覺較不乾燥。根據消委會的資料，陶瓷式發熱器通常配備正溫度系數（positive temperature coefficient，PTC）元件，此元件又稱熱敏電阻，當溫度過高時，PTC元件的電阻會同時變大，減低電流和發熱器過熱的機會，從而起保護作用。

暖爐或暖風機購買前需要考慮以下因素 暖爐或暖風機功能 購買時除了看價錢之外，還要比較每部的功能，例如放暖加濕互換、抽濕乾衣或機身防水，這樣才能配合實際生活情況，用得其所。 暖爐或暖風機機身體積 香港寸金呎土，一定要靈活使用每一吋地方，選購時記得考慮收納位置，或者可以考慮購買有涼風功能的型號，不同天氣時節都可以使用，免卻收納煩惱。值得留意的是，不少人以為機身體積愈大功效愈大，其實暖爐發熱能力與體積無絕對關係，最重要是看Watt數，前理工大學機械工程學系工程師盧國強指出，1立方呎的空間就需要1 Watt熱力，根據空間面積大小去選擇，就可以盡量避免浪費多餘電力和金錢。

暖爐或暖風機安全 避免購買不知明品牌的暖爐或暖風機，或使用不符合安全規格（如兩腳插頭）的電暖爐或暖風機，令危險性大增。 如果家中有兒童或長者，建議選用有「傾倒斷電」或「過熱斷電」功能的產品。如要在浴室中使用暖爐／暖風機，建議購買符合防水等級符合「防濺」要求的產品（IPX4或以上），並在插座及支線盒的線路加裝漏電斷路器。記得選擇有保障品牌的暖爐，減低各種意外風險之餘，同時得到保養，使用時自然用得暖身又放心。 使用暖爐或暖風機時，需要確保暖爐安裝在平穩的地面上，並遠離易燃物。其次，不要將暖爐或暖風機放在通風不良的區域，以避免一氧化碳中毒。第三，定期檢查和清潔暖爐，以防止積灰和堵塞。此外，使用適合的燃料，並遵循使用說明書中的操作指南。當離開房間或睡覺時，應關掉暖爐，安全至上。

暖爐或暖風機電源 暖爐及暖風機屬於高功率電器，最好避免與其他電器共用電源，以免超出負荷做成短路。 使用空間 前理工大學機械工程學系工程師盧國強指出，1立方呎的空間就需要1 Watt熱力，根據空間面積大小去選擇，就可以盡量避免浪費不必要的電力和金錢。