最強iPad Pro M5上市 晶片以外6大關鍵升級

Apple今個星期推出的3項新品，主要升級是換上全新M5晶片，除此以外iPad Pro同時帶來6大關鍵升級。如果手上只有舊款型號的話，不妨考慮這部最強最快iPad Pro。

256GB及512GB型號增加至12GB RAM，搭載的是9核心CPU；只有1TB和2TB配置搭載完整的10核心CPU，並內置16GB RAM。速度更快之餘，內置第三代光線追蹤引擎，呈現更逼真的光線、反射與陰影效果，運行複雜視覺效果的app與遊戲最為適合；SSD讀寫速度比上代產品提高了2倍。

iPad Pro M5的外形跟上一代完全沒有分別，主要為規格及功能上提升。官方數據稱與配備M4的iPad Pro相比，今代AI效能最高可達3.5倍；與配備M1的iPad Pro相比，更高達5.6倍。因此要使用各種AI功能，例如生成圖片及文案、或進行影片剪輯等工作時，特別快捷暢順。

連接更快更穩定

iPad Pro更搭載支援Wi-Fi 7和藍牙6的全新N1無線網絡晶片，最高為160 MHz的頻道頻寬，同時提升了AirDrop和個人熱點的整體性能和穩定性。流動網絡型號配備C1X流動網絡數據機，與配備M4的iPad Pro相比，帶來最快可達50%的流動數據傳輸速度，電源效率也得到提升。

Ultra Retina XDR 顯示器維持在11吋和13吋，不過今代亮度可降至1nit的超低水平，在夜間或室內等黑暗環境下非常實用。另外iPad Pro可以驅動高達120Hz更新率的外接顯示器，並且支援自適應同步，在外接顯示器上滾動更流暢和更低延遲。

支援快充30分鐘充滿

電量方面支援快速充電，使用Apple的70W USB-C電源轉接器，11吋型號約30分鐘即可充滿50%的電量，13吋型號約35分鐘可充滿。提供銀色和太空黑外觀，並備有256GB、512GB、1TB和2TB配置，11吋Wi-Fi型號售價由$7,999起，Wi-Fi+流動網絡型號由$9,599起；13吋Wi-Fi型號由$10,499起，Wi-Fi+流動網絡型號由$12,099起。

