熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-22 18:16:01

最強iPad Pro M5今日上市　晶片以外更有關鍵升級

分享：
iPad Pro M5現已推出，備有11吋及13吋以及黑銀兩色。

iPad Pro M5現已推出，備有11吋及13吋以及黑銀兩色。

Apple今個星期推出的3項新品，包括iPad Pro、MacBook Pro及Apple Vision Pro的主要升級是全新M5晶片，不過iPad Pro都帶來多項關鍵升級。如果只有舊款型號的話，不妨考慮這部最強最快的iPad Pro。

iPad Pro M5現於Apple Store展出。 iPad Pro M5版本現已有售，定價$7,999起。 iPad Pro M5特別適合進行剪片等重度運算工作。 打賽車遊戲可見畫面流暢不卡。

AI效能提升

iPad Pro M5的外型跟上一代完全沒有分別，主要為規格及功能上提升。官方數據稱與配備M4的iPad Pro相比，今代AI效能最高可達3.5倍；與配備M1的iPad Pro相比，更高達5.6倍。因此要使用各種AI功能，例如生成圖片及影片、或進行剪輯等工作時，快捷暢順。

256GB或512GB RAM增加到12GB，搭載9核心CPU；只有1TB和2TB配置搭載的是完整的10核心CPU，內置16GB RAM。速度更快，並內置第三代光線追蹤引擎，呈現更逼真的光線、反射與陰影效果，運行複雜視覺效果的app與遊戲最為適合。加上SSD讀寫速度比上代產品提高了2倍，讀取更加快速。

adblk5
iPad Pro M5內置N1無線網絡晶片及C1X流動網絡數據機，連接性更穩定。 iPad Pro M5使用上感覺更流暢。

連接更快更穩定

iPad Pro M5更搭載支援Wi-Fi 7和藍牙6的全新設計的N1無線網絡晶片，最高為160 MHz的頻道頻寬，同時提升了AirDrop和個人熱點等功能的整體性能和穩定性。同時在流動網絡型號配備C1X流動網絡數據機，與配備M4的iPad Pro相比，帶來最快可達50%的流動數據傳輸速度，電源效率也得到提升。

Ultra Retina XDR顯示器雖然維持在11吋和13吋，不過今代亮度可以降至1nit的超低水平，在夜間臥室等黑暗環境下非常有用。另外可以驅動高達120Hz更新率的外接顯示器，並且支援自適應同步，在外接顯示器上更流暢的滾動和更低的延遲。

今代iPad Pro M5支援快速充電。 iPad Pro M5電量比以往更為耐用。

支援快充

電量方面支援快速充電，使用Apple的70W USB-C電源轉接器，11吋型號約30分鐘即可充滿50% 的電量，13吋型號約35分鐘即可充滿。提供銀色和太空黑外觀，並備有256GB、512GB、1TB和 2TB配置，11吋Wi-Fi型號由$7,999起，Wi-Fi+流動網絡型號由$9,599起；13吋Wi-Fi型號由$10,499起，Wi-Fi+流動網絡型號由$12,099起。

追蹤am730 Google News