最強iPad Pro M5今日上市　晶片以外更有關鍵升級

iPad Pro M5現已推出，備有11吋及13吋以及黑銀兩色。

Apple今個星期推出的3項新品，包括iPad Pro、MacBook Pro及Apple Vision Pro的主要升級是全新M5晶片，不過iPad Pro都帶來多項關鍵升級。如果只有舊款型號的話，不妨考慮這部最強最快的iPad Pro。

AI效能提升 iPad Pro M5的外型跟上一代完全沒有分別，主要為規格及功能上提升。官方數據稱與配備M4的iPad Pro相比，今代AI效能最高可達3.5倍；與配備M1的iPad Pro相比，更高達5.6倍。因此要使用各種AI功能，例如生成圖片及影片、或進行剪輯等工作時，快捷暢順。 256GB或512GB RAM增加到12GB，搭載9核心CPU；只有1TB和2TB配置搭載的是完整的10核心CPU，內置16GB RAM。速度更快，並內置第三代光線追蹤引擎，呈現更逼真的光線、反射與陰影效果，運行複雜視覺效果的app與遊戲最為適合。加上SSD讀寫速度比上代產品提高了2倍，讀取更加快速。

連接更快更穩定 iPad Pro M5更搭載支援Wi-Fi 7和藍牙6的全新設計的N1無線網絡晶片，最高為160 MHz的頻道頻寬，同時提升了AirDrop和個人熱點等功能的整體性能和穩定性。同時在流動網絡型號配備C1X流動網絡數據機，與配備M4的iPad Pro相比，帶來最快可達50%的流動數據傳輸速度，電源效率也得到提升。 Ultra Retina XDR顯示器雖然維持在11吋和13吋，不過今代亮度可以降至1nit的超低水平，在夜間臥室等黑暗環境下非常有用。另外可以驅動高達120Hz更新率的外接顯示器，並且支援自適應同步，在外接顯示器上更流暢的滾動和更低的延遲。