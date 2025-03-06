最強Mac Studio誕生　配備全新M3 Ultra晶片

除了iPad Air及MacBook Air兩部新品，Apple同時推出全新Mac Studio，配備M4 Max和全新M3 Ultra晶片，支援500GB統一記憶體，多達16TB超快儲存，以及Thunderbolt 5連接功能和完全支援Apple Intelligence，成就歷來最強勁Mac。

配備M4 Max的Mac Studio配備全球最快的CPU核心，多達16核心CPU、多達40核心GPU、超過500GB/s統一記憶體頻寬，比配備M1 Max的Mac Studio快達3.5倍。GPU圖像架構包括「動態快取」、硬件加速網格著色功能，以及第二代光線追蹤引擎。配置至少36GB統一記憶體，支援高達128GB統一記憶體。

配備全新M3 Ultra的Mac Studio，應付任務時速度比M4 Max提升達兩倍。多達32核心CPU，配備24個高效核心，數量比過往所有Ultra晶片多50%，亦是Mac系列產品中最多。配備多達80核心GPU，數量堪稱Apple晶片之最；同時配備內置AI及機械學習而設的強勁32核心神經網絡引擎；以及高頻寬記憶體架構，帶來超過800GB/s統一記憶體頻寬。具備至少96GB統一記憶體，最多可以配置512GB，成就歷來最多統一記憶體的個人電腦；同時配備高達16TB極速SSD儲存。

提供Thunderbolt 5連接

全新Mac Studio配備Thunderbolt 5連接埠，傳輸速度最高可達120Gb/s，比上一代快達3倍，帶來更快速外置儲存、擴充裝置。現可驅動多達8個6K解像度的Pro Display XDR。連接埠包括10Gb Ethernet、HDMI和設於機身正面的SDXC卡槽；更內置Wi-Fi及藍牙。

價格及上市時間

即日起可預訂全新Mac Studio，將於3月12日起送貨。全新Mac Studio M4 Max版本售價$15999起，M3 Ultra版本$31999起，如選擇更強勁的32核心CPU、512GB記憶體、16TB SSD儲存，頂配價高達$107749。