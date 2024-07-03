最新手遊《絕區零》即將開放公測　免費體驗必搶公測獎勵（內附下載連結）

由Hoyoverse開發的全新手遊《絕區零》將在7月4日10時正式上線公測，iOS、Android、PC、及PS5全平台已可於官網預先下載。這個都市幻想ARPG遊戲，以可愛的人設、動漫般的畫風、宏大的世界觀及故事背景，加上刺激動感十足的戰鬥系統，備受機迷期待！

末世幻想ARPG 《絕區零》遊戲的故事背景，名為「空洞」的災難摧毀了現代社會，僅存的都市新艾利都，在末世中逆勢崛起，成為現代文明的倖存者。在遊戲中，玩家將扮演「繩匠」的角色，與各具特色的人物一起探索空洞、打敗敵人、完成任務，並解開新艾利都背後的故事。

可愛人設角色 透過初期的主線章節遇到萬能事務所狡兔屋、出色的工業集團白祇重工之後，玩家可以解鎖主線故事的第二章間章以及第三章。在新的故事裡，治安官朱鳶將首次正式登場，而維多利亞居家服務的一眾成員們也將展露真容，全新的角色露西和派派也準備好加入隊伍，人設豐富。

細膩開放世界 新艾利都喧囂的城市景緻而描繪得細緻，過往的測試中六分街已曝光，在全球上線版本中，商業街區光映廣場將正式開放。戰鬥方面亦以華麗爽快為重點，可用不同連攜技、極限支援以及角色切換等戰鬥機制，相信不難上手。