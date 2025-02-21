最新HUAWEI MatePad Pro 13.2”平板電腦 集最強規格效能一身

結合HUAWEI X-True Display及HUAWEI PaperMatte Display技術，納米級凹凸表面紋理及磁控納米光學鍍膜，消除達99%的光線干擾，可造到超低反光效果，細節與色彩豐富，而且帶來紙感書寫體驗。通過SGS低視覺疲勞2.0金標認證、TÜV Rheinland Full Care Display 3.0和無反射認證，有效過濾有害藍光，使用時減少眼睛疲勞。

HUAWEI MatePad Pro 13.2”配備13.2吋柔性OLED PaperMatte大屏幕，3:2屏幕比例擁有達94% 超高屏佔比，屏幕更支援2.8K高解像度、144Hz高刷新率及HDR Vivid顯示，視覺效果亮麗。

華為在馬來西亞新品發布會中公開了全新平板電腦HUAWEI MatePad Pro 13.2”，最強配置包括OLED護眼大芒、優美纖薄機身、超大容量電池以及PC級專業生產力，專為高效桌面辦公及娛樂而設。

PC級專業生產力

免費預載PC級WPS Office應用程式，提供熟悉的電腦操作介面，包括懸浮視窗、視窗縮放、多視窗操作、觸控互動等。亦有自家HUAWEI Notes應用程式及GoPaint專業繪畫軟件，更可配合HUAWEI智能磁吸鍵盤及HUAWEI M-Pencil(第三代)星閃筆使用。升級支援AI字跡調整功能，進行字體美化，備有多種字體選擇。

搭載10,100mAh超大容量電池，支援88W HUAWEI SuperCharge超級快充技術，只需40分鐘即可充至85%，65分鐘便可充電完畢，隨時保持充沛的電力。平板備有流金配色，售價$7,399，現已接受預訂，並於3月7日正式發售。購買行貨即送HUAWEI智能磁吸鍵盤、M-Pencil(第三代)及HUAWEI FreeBuds 5。 查詢：8128 8810