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科技
2023-12-01 06:00:00

最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21邊框窄度僅1.74mm 配搭超音波指紋辨識

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最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21邊框窄度僅1.74mm 配搭超音波指紋辨識

最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21邊框窄度僅1.74mm 配搭超音波指紋辨識

魅族MEIZU 雖然已撤出香港，不過於國內仍然相當活躍，近年更進佔電動車系統市場。而昨日（11月30日）MEIZU 於中國內地發表品牌旗下首款8 Gen 3 處理器旗艦 MEIZU 21。MEIZU 21 更是全球最窄邊框手機，邊框窄度僅為1.74mm。

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MEIZU 21手機 解鎖速度0.075秒

MEIZU 21 是首款擁有全球最窄四等邊旗艦直螢幕手機，邊框只有1.74mm。該機採用6.55吋直屏，並支援DCI-P3廣色域、120Hz高刷新率、支援1920Hz PWM高頻調光以及SGS低藍光護眼等。此外，屏幕還搭載了超音波指紋辨識技術，解鎖速度只有0.075秒。

最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21實體機身（微博C科技） 最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21實體機身（微博C科技） 最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21實體機身（微博C科技） 最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21實體機身（微博C科技）

MEIZU 21規格及價錢

規格效能上，MEIZU 21 配備 Snapdragon 8 Gen3 處理器，電池容量為4800mAh(支援80W魅族超充及65W PD快充)。至於拍攝效能上，MEIZU 21 搭載2億像超感主鏡頭 + 1300萬超廣角 + 500萬景深人像鏡頭等。

MEIZU 21 備有 8GB RAM + 256GB ROM 、12GB RAM + 256GB ROM、12GB RAM+ 512GB ROM﹐售價分別為3,399人民幣（約3747.5港元）、3,699人民幣（約4118.7港元）及3,999人民幣（約4452.7港元）。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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