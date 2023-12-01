最窄邊框手機｜魅族MEIZU 21邊框窄度僅1.74mm 配搭超音波指紋辨識

魅族MEIZU 雖然已撤出香港，不過於國內仍然相當活躍，近年更進佔電動車系統市場。而昨日（11月30日）MEIZU 於中國內地發表品牌旗下首款8 Gen 3 處理器旗艦 MEIZU 21。MEIZU 21 更是全球最窄邊框手機，邊框窄度僅為1.74mm。

MEIZU 21手機 解鎖速度0.075秒 MEIZU 21 是首款擁有全球最窄四等邊旗艦直螢幕手機，邊框只有1.74mm。該機採用6.55吋直屏，並支援DCI-P3廣色域、120Hz高刷新率、支援1920Hz PWM高頻調光以及SGS低藍光護眼等。此外，屏幕還搭載了超音波指紋辨識技術，解鎖速度只有0.075秒。