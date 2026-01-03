朗豪坊GALA CINEMA引進CINITY LED影院系統　全港唯一放映4K 3D 48fps《阿凡達3》

朗豪坊GALA CINEMA引進中影科技CINITY LED影院系統連同杜比全景聲Dolby Atmos沉浸式音響。

百老匯院線旗下GALA CINEMA（朗豪坊）引入中影科技CINITY LED 10米影院系統，為目前市場上唯一可結合4K解像度、3D立體影像、最高120fps高幀率放映及高對比度的技術架構，加上杜比全景聲Dolby Atmos沉浸式音效，為香港首家放映CINITY LED《阿凡達3》的影院。

7大放映技術 CINITY LED是一套新一代直顯式LED放映系統，集合4K、3D、高亮度、高幀率（HFR）、高動態範圍（HDR）、廣色域及沉浸式聲效7大技術，通過Digital Cinema Initiatives（DCI）CTP 1.3.3，與最新CTP 1.4.2國際認證，成為全球首批通過HDR標準的影院放映系統，同時獲得德國萊茵TÜV「低藍光、無頻閃」硬體級標準認證。 採用自發光LED顯示技術，最高可支援4K 120fps高格電影播放，亮度、對比度及均勻度均顯著超越傳統投影方式，細節、暗位層次與色彩表現更接近肉眼觀看現實世界的光影效果，同時有效改善傳統投影面臨的光效及銀幕反射限制。 中影科技已於北京及洛杉磯設立CINITY LED製版中心，為華語及荷李活電影提供專屬LED製版技術，針對LED的高亮度、高對比及高動態範圍特性進行內容調校，使畫面呈現更飽滿、更具細節及更流暢的動態效果。

超高清流暢畫質 CINITY LED採用4K（4096×2160）分辨率輸出影像，像素數量為傳統2K的4倍，影像更清晰細緻。高幀率系統2D 4K最高支援120fps，3D 4K則可達每眼60fps，特別適合動作、運動及快速剪接的影片內容。 畫面亮度最高可達87 fL（約300nits），顯著超越傳統影院投影亮度範圍，系統峰值亮度可達146 fL（約 500 nits），最低黑位達0.005 nits，對比更高，而且畫面層次更鮮明。3D單眼亮度最高可達18 fL（約 60 nits），提升3D影像的明亮度與清晰度，低至0.2%的交叉串影減少重影。同時100%覆蓋DCI-P3色域標準，能更忠實呈現導演於調色階段設定的色彩細節，精準還原色彩。

維持主流戲院票價 《阿凡達3》將以全港獨家4K 3D 48fps高幀率的CINITY版本於GALA CINEMA（朗豪坊）放映，5院共有197個座位，引入CINITY LED與杜比全景聲Dolby Atmos音響。 率先觀賞過CINITY LED 3D版本《阿凡達3》，視覺效果相當震撼，超高清4K畫面可呈現出電影內的壯麗美景及場面，尤其是水底、浪花、火光、光影以及人臉的皮膚紋理等細節及質感，都非常細膩亮麗。在色彩鮮明度及光暗對比，亦令電影中的畫面生色不少，沒有平時睇戲那層模糊感。 立體效果迫真沉浸，加上流暢的48fps播放，在不少高速飛行、跑動等動態影像中都順滑，感覺有點似打機般。整個觀景體驗跟一般戲院截然不同，沉浸感及氣氛更為強烈，突出《阿凡達3》的視覺設計。《阿凡達3》3D版本百老匯院線一般票價約為$120至$195，CINITY LED版本票價為$175，相當合理值得入場。