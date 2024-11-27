本田全新7人車HONDA FREED e:HEV　首度搭載混能系統油耗極低

本田全新FREED e:HEV在日本市場推出後迅速掀起熱潮，僅一個月便接獲超過3.8萬張訂單，更榮獲日本2024 – 2025年度十大最佳汽車獎。這部車即將抵港，首批訂單預計將於2025年1月交付，定價為$269880起。

本田全新FREED e:HEV以「Smile : Just Right Mover」為理念，空間、駕駛及安全性亦恰到好處。全新鬼面罩及頭燈造型可愛，後組合燈更採用獨特「田」字型LED直立尾燈，充滿趣味。車身比舊版稍稍加長45毫米，內櫳空間闊落。

開揚視野空間加大

新設計前柱底部位於車輪正上方，駕駛者可容易預測車輪位置及掌握車輛闊度。單前柱設計及門鏡位置亦作重新調整，改善前方的對角視野同時大大減少盲點。前排座椅形狀經改良後進一步擴充實用空間，兩邊後排座椅之間的距離更為寬闊，相比上代增加了約160毫米，改善通道空間及方便第二排座椅進出。

内裝設計全面升級，除了採用穿透式設計、專為第三排乘客設計的矩形特大窗，亦有可調控中排冷氣、配備電動趟門、中柱扶手等，設計以乘客為本。