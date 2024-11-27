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科技
2024-11-27 11:00:00

本田全新7人車HONDA FREED e:HEV　首度搭載混能系統油耗極低

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本田全新FREED e:HEV預計將於2025年1月交付，定價為$269880起。

本田全新FREED e:HEV預計將於2025年1月交付，定價為$269880起。

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本田全新FREED e:HEV在日本市場推出後迅速掀起熱潮，僅一個月便接獲超過3.8萬張訂單，更榮獲日本2024 – 2025年度十大最佳汽車獎。這部車即將抵港，首批訂單預計將於2025年1月交付，定價為$269880起。

FREED e:HEV車身車闊高為4,310 x 1,695 x 1,755毫米。 FREED e:HEV後組合燈更採用獨特「田」字型LED直立尾燈。

造型變可愛

本田全新FREED e:HEV以「Smile : Just Right Mover」為理念，空間、駕駛及安全性亦恰到好處。全新鬼面罩及頭燈造型可愛，後組合燈更採用獨特「田」字型LED直立尾燈，充滿趣味。車身比舊版稍稍加長45毫米，內櫳空間闊落。

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FREED e:HEV駕駛者視野相當寬闊，更加安全。 FREED e:HEV第二及第三排座位空間充足。 FREED e:HEV後排可作摺疊增加尾箱儲物空間。 FREED e:HEV尾門上特設幾個勾位，可以吊起戶外燈、帳蓬等。 FREED e:HEV中排冷氣為同級獨有設備。

開揚視野空間加大

新設計前柱底部位於車輪正上方，駕駛者可容易預測車輪位置及掌握車輛闊度。單前柱設計及門鏡位置亦作重新調整，改善前方的對角視野同時大大減少盲點。前排座椅形狀經改良後進一步擴充實用空間，兩邊後排座椅之間的距離更為寬闊，相比上代增加了約160毫米，改善通道空間及方便第二排座椅進出。

内裝設計全面升級，除了採用穿透式設計、專為第三排乘客設計的矩形特大窗，亦有可調控中排冷氣、配備電動趟門、中柱扶手等，設計以乘客為本。

FREED e:HEV內裝簡潔，7吋電子儀表板重點顯示駕駛所選擇的信息，如速度和當前時間。 FREED e:HEV輕觸式液晶體顯示屏音響連藍牙系統及Apple CarPlay連接。

混能科技特低油耗

FREED首次配備本田雙摩打混合動力e:HEV系統，1.5公升16氣閥雙頂凸輪軸四氣缸Atkinson循環汽油引擎，配合AC同步摩打、新一代鋰離子電池及e-CVT組合，輸出122匹最大馬力及253Nm最大扭力，綜合油耗達26.5km/L。

e:HEV系統可實時智能切換不同動力模式，包括靜止起步及慢速行駛時的「純電EV模式」。一般駕駛情況常用的「混合動力模式」，提供高效能和低油耗的平衡；高速巡航時的「引擎模式」，則有強勁的動力和穩定的性能。

車身剛性大大提升，提供更穩定的乘坐體驗和更實在的路面回饋，懸掛亦經過重新調整，抑制在崎嶇路面或顛簸時的車身震動，實現更舒適的乘坐感。配備Honda SENSING安全及駕駛輔助系統，前廣角攝像頭及前後各8個超聲波傳感器，包括前方碰撞預防警示系統、道路偏離抑制系統、感應式車距定速巡航系統及車道維持輔助系統。

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