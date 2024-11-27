本田全新7人車HONDA FREED e:HEV　首度搭載混能系統油耗極低

本田全新FREED e:HEV在日本市場推出後迅速掀起熱潮，僅一個月便接獲超過3.8萬張訂單，更榮獲日本2024 – 2025年度十大最佳汽車獎。這部車即將抵港，首批訂單預計將於2025年1月交付，定價為$269880起。
造型變可愛
本田全新FREED e:HEV以「Smile : Just Right Mover」為理念，空間、駕駛及安全性亦恰到好處。全新鬼面罩及頭燈造型可愛，後組合燈更採用獨特「田」字型LED直立尾燈，充滿趣味。車身比舊版稍稍加長45毫米，內櫳空間闊落。
開揚視野空間加大
新設計前柱底部位於車輪正上方，駕駛者可容易預測車輪位置及掌握車輛闊度。單前柱設計及門鏡位置亦作重新調整，改善前方的對角視野同時大大減少盲點。前排座椅形狀經改良後進一步擴充實用空間，兩邊後排座椅之間的距離更為寬闊，相比上代增加了約160毫米，改善通道空間及方便第二排座椅進出。
内裝設計全面升級，除了採用穿透式設計、專為第三排乘客設計的矩形特大窗，亦有可調控中排冷氣、配備電動趟門、中柱扶手等，設計以乘客為本。
混能科技特低油耗
FREED首次配備本田雙摩打混合動力e:HEV系統，1.5公升16氣閥雙頂凸輪軸四氣缸Atkinson循環汽油引擎，配合AC同步摩打、新一代鋰離子電池及e-CVT組合，輸出122匹最大馬力及253Nm最大扭力，綜合油耗達26.5km/L。
e:HEV系統可實時智能切換不同動力模式，包括靜止起步及慢速行駛時的「純電EV模式」。一般駕駛情況常用的「混合動力模式」，提供高效能和低油耗的平衡；高速巡航時的「引擎模式」，則有強勁的動力和穩定的性能。
車身剛性大大提升，提供更穩定的乘坐體驗和更實在的路面回饋，懸掛亦經過重新調整，抑制在崎嶇路面或顛簸時的車身震動，實現更舒適的乘坐感。配備Honda SENSING安全及駕駛輔助系統，前廣角攝像頭及前後各8個超聲波傳感器，包括前方碰撞預防警示系統、道路偏離抑制系統、感應式車距定速巡航系統及車道維持輔助系統。