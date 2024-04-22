梁朝偉拒認偉大的演員？ChatGPT、Gemini、Copilot意見一致

《第42屆香港電影金像獎》（金像獎2024），梁朝偉憑《金手指》演出，奪得最佳男主角，第6度成為影帝。偉仔越洋在直播收到消息後，由老婆劉嘉玲代為領獎。嘉玲姐大讚梁朝偉「真係係一個好偉大嘅演員」。偉仔聞言立即表示：「千祈唔好咁講！喂！好演員係ok！」，但二人互動場面令全場笑過不停。
梁朝偉在2000年憑《花樣年華》 獲康城影帝，又兩奪亞洲電影大獎最佳男主角、3奪金馬獎最佳男主角、2023年於威尼斯影展獲終身成就獎，但如何定義偉大及香港偉大演員？一於向Copilot、Assistant@Poe、ChatGPT、Gemini、Claude-3-Sonnet、Chat Everywhere、YOU問兩個問題，從中了解AI如何定義香港偉大演員，人選不代表《am730》本報立場。
甚麼是偉大的演員｜Copilot
偉大的演員是那些能夠透過精湛的演技，深入人心，讓觀眾感同身受的藝術家。
甚麼是偉大的演員｜Assistant@Poe
偉大的演員是那些擁有出色演技和卓越藝術成就的人。他們能完美融入角色,以細微入微的表演細節,塑造栩栩如生的人物形象,引發觀眾共鳴。
甚麼是偉大的演員｜ChatGPT
偉大的演員是那些能夠深入角色、展現出令人信服和感人的表演的藝術家。他們具備精湛的演技技巧，能夠通過表情、肢體語言和聲音來傳達角色的情感和內心世界。
甚麼是偉大的演員｜Gemini
要定義一位偉大的演員並不容易，因為演技優劣往往帶有主觀性。然而，我們可以從幾個方面來探討：
- 角色塑造能力︰偉大的演員能夠深入理解角色，將其內心世界、情感和動機真實地呈現在觀眾面前
- 表演技巧︰偉大的演員往往參與過一些具有影響力的作品，他們的表演給觀眾留下深刻印象
- 持續性︰ 他們在演藝生涯中不斷挑戰自我，嘗試不同類型的角色
- 行業認可︰他們獲得過專業獎項或同行的高度評價
甚麼是偉大的演員｜Claude-3-Sonnet
偉大的演員是指那些擁有卓越演技,能完美詮釋各種不同角色,將人物的內心世界和情感細膩地呈現在觀眾面前的演員。他們具備以下幾個特質:
- 感染力強:能牢牢抓住觀眾的心,讓人完全投入到角色中,產生共鳴
- 演技多變:不僅能詮釋經典角色,更能挑戰新的角色類型,展現無限可塑性
- 自我鑽研:對角色有深入的理解和詮釋,通過認真研究、全身心投入將角色演繹得淋漓盡致
- 專業敬業:不斷磨練演技,對工作充滿熱情,對每一個角色都盡心盡力
- 膽識過人:勇於突破框架,創造新的演繹方式,為傳統角色注入新的活力
甚麼是偉大的演員｜Chat Everywhere
偉大的演員是那些能夠通過他們的表演引起觀眾共鳴的藝術家。他們具有卓越的演技和表達能力，能夠深入描繪角色的情感和內心世界。
甚麼是偉大的演員｜YOU
偉大的演員是那些能夠將角色完美融入自己的人。他們具有卓越的演技和表演技巧，能夠通過表情、動作和語言將角色的情感和故事傳達給觀眾。
▼梁朝偉金手指專訪片段▼
Copilot列出5名香港偉大的演員
- 梁朝偉
- 張國榮
- 周潤發
- 張曼玉
- 梅艷芳
Assistant@Poe列出5名香港偉大的演員
- 成龍
- 周潤發
- 梁朝偉
- 劉德華
- 李小龍
ChatGPT列出5名香港偉大的演員
- 劉德華
- 張國榮
- 梁朝偉
- 張曼玉
- 周潤發
Gemini列出5名香港偉大的演員
- 周潤發
- 梁朝偉
- 張曼玉
- 劉德華
- 黃秋生
Claude-3-Sonnet列出5名香港偉大的演員
- 梁朝偉
- 周潤發
- 張國榮
- 林青霞
- 劉德華
Chat Everywhere列出5名香港偉大的演員
- 劉德華
- 張國榮
- 梅艷芳
- 周潤發
- 梁朝偉
YOU列出5名香港偉大的演員
- 張國榮
- 梁朝偉
- 周潤發
- 梅艷芳
- 成龍
總結7個網上AI引擎都把梁朝偉列入香港偉大演員前五名，未知賽果有否受金像獎劉嘉玲讚「梁朝偉真係係一個好偉大嘅演員」之說影響。
「發哥」周潤發是另一個獲AI「全票」投票的心水選擇。至於張國榮、劉德華、張曼玉、梅艷芳、成龍、李小龍、黃秋生、林青霞則各有捧場客。