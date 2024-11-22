機背都可打機！ 旗艦級電競手機 ROG Phone 9

電競迷要有的ROG Phone 9 Series正式登場，搶先搭載全球最新的超強Snapdragon 8 Elite處理器，並有齊各種AI遊戲新功能，幫助電競玩家升呢過關。AniMe Vision更可在機背可編程mini-LED上玩遊戲，極為創新！
機背顯示器成亮點
ROG Phone 9 Series作為電競手機，加入大量打機元素，機背的AniMe Vision顯示器，可自訂動畫與顯示多種功能。ROG Phone 9採用85顆可編程mini-LED，Pro版則升級至648顆，呈現專屬動畫及狀態，還能化身AniMe Play，透過AirTrigger按壓觸控鍵挑戰多款經典遊戲，相當好玩。
搭載多項AI遊戲功能，包括可於遊戲內自動升級技能的AI遊戲幫手3.0、能自動記錄遊戲關鍵場面的AI精華錄影2.0，方便玩家快速搜尋及即時翻譯遊戲內容的AI辨識快搜2.0等；今代更支援AI語音降噪，確保遊戲中對話清晰。Pro版特設AirTrigger 3種感應模式，支援超過20種遊戲手勢。
最新旗艦處理器
搭載Snapdragon 8 Elite 3nm處理器，CPU及NPU提升45%及40%，加上ROG獨家調校X模式，處理器效能極高。中置處理器架構打造6層散熱設計，可360°全方位散熱，有效降溫。電池升級至5,800mAh，支援65W快充、無線充電與旁路充電。最高支援185Hz/1ms的6.78吋AMOLED螢幕，能自動調整螢幕更新率，確保遊戲畫面暢順不起格。
ROG Phone 9 Series有3款型號，16GB＋512GB有黑白兩色，黑色Pro版附送Aero專用手機殼及65W快速充電器，建議零售價分別為$8,998及$9,598；限量推出的ROG Phone 9 Pro Edition 24GB＋1TB只設黑色，額外附送空氣動力風扇X Pro，售價$11,498。即日起至12月3日購買即送水冷散熱保護殼及原廠抗菌螢幕玻璃貼，並可半價$424升級風扇。
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