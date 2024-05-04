母親節2024｜Samsung官網限時減價優惠　S23手機4K電視Galaxy Watch低至5折

Samsung官方網站推出限時母親節優惠，手機及家電產品均有減價或贈送禮品。

一年一度母親節快到，想孝敬媽媽不如送份大禮！Samsung提供母親節優惠，節日限定禮品及限時折扣，包括一系列手機及家電產品都有減價，優惠期由即日起至5月13日，為媽媽們準備一系列窩心禮物。

最抵是低至5折優惠的AI智能電視，55" Neo QLED 4K QN95C配備量子神經處理器，支援4K AI高解像度轉換技術，畫質能自動提升，原價$25,980現只需$12,980。官網更有高達$700的舊電視回收優惠，再送價值$4,590的HW-Q700C Soundbar。

智能手機折扣及送禮品

購買Galaxy S23系列智能手機，可享快閃77折優惠，再送ITFIT多國通用旅行充電器。手機現可使用Galaxy AI各種功能，包括一圈即搜Circle to Search with Google，以及即時翻譯通話，方便媽媽們工作或購物。

全新上市的Galaxy A55中價手機，備有4款顏色可選，設3,200萬像素自拍鏡頭，鐘意自拍的靚媽最啱使，購買即送Galaxy Buds FE及ITFIT便攜按摩槍。