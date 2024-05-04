母親節2024｜Samsung官網限時減價優惠　S23手機4K電視Galaxy Watch低至5折

一年一度母親節快到，想孝敬媽媽不如送份大禮！Samsung提供母親節優惠，節日限定禮品及限時折扣，包括一系列手機及家電產品都有減價，優惠期由即日起至5月13日，為媽媽們準備一系列窩心禮物。
QLED 4K電視半價
最抵是低至5折優惠的AI智能電視，55" Neo QLED 4K QN95C配備量子神經處理器，支援4K AI高解像度轉換技術，畫質能自動提升，原價$25,980現只需$12,980。官網更有高達$700的舊電視回收優惠，再送價值$4,590的HW-Q700C Soundbar。
智能手機折扣及送禮品
購買Galaxy S23系列智能手機，可享快閃77折優惠，再送ITFIT多國通用旅行充電器。手機現可使用Galaxy AI各種功能，包括一圈即搜Circle to Search with Google，以及即時翻譯通話，方便媽媽們工作或購物。
全新上市的Galaxy A55中價手機，備有4款顏色可選，設3,200萬像素自拍鏡頭，鐘意自拍的靚媽最啱使，購買即送Galaxy Buds FE及ITFIT便攜按摩槍。
限量產品6折起
Galaxy Watch系列提供個人化健康監測，適合注重健康的媽媽！購買Galaxy Watch5 Pro/ Watch6系列，可享限時折扣低至6折，再送ITFIT夜燈無線充電板。另有Galaxy Flip5、Galaxy Buds2 Pro、Galaxy Tab S9 Ultra等都有折扣優惠，部分產品為限量，不妨前往官網搜購心水禮品。