比亞迪香港科技周車展　坐DENZA B5體驗越野爬坡、試駕各款車型

比亞迪由今日11月8日至11日一連四日，在灣仔海濱活動空間舉行「比亞迪香港科技周」，活動以「越科技 越進化」為主題，將免費向公眾開放，除展示BYD、DENZA及YANGWANG（仰望）全線品牌車型，更可親自試駕多款BYD車型、體驗各種全新電動車科技。

是次車展為品牌在港史上規模最大、車型最齊全的一次展示，必看品牌「YANGWANG」攜同U8、U9首次登陸香港，以及「DENZA」的Z9 GT、全新越野車B5等矚目車型亦會作展示，同時亦有比亞迪為香港引入的交通工具包括的士及巴士。參觀者可以近距離觀賞，甚至可以登車試坐。

智駕體驗區展示各款電動車的高階智能駕駛輔助系統的強大功能，包括可以靠後輪轉動的原地掉頭、窄路行車、自動代客泊車及坦克式斜行泊車等科技，駕駛者可離開車廂，或不用操控軚盤，全由車子自動控制。

免費試駕體驗

綜合與越野試駕區同樣免費給大眾試駕，需事先在網上進行登記預約報名參與，費用全免。越野試駕區可以試駕DENZA B5交叉軸及斜坡等路況，由專業人員指示下自行操作駕駛，實試車子如何輕鬆克服困難路段。

傾斜角度約30多度的大駝峰，就要由工作人員駕駛，坐在副駕上感受如坐過山車的上落角度，但B5仍然相當穩定，加上有鏡頭輔助，絕對安心。

另一邊則可以自選BYD各款車型包括ATTO 2、Sealion 7、Seal及Denza D9等等，在彎路、窄路等綜合路況進行試駕，親身感受比亞迪車輛的操控、車身剛性與性能。

比亞迪2025香港科技周（按此登記試駕）

日期：11月8、9、11日

開放時間：9am-6pm

活動地點：灣仔鴻興道3號灣仔海濱活動空間（鄰近灣仔碼頭）