毛孩必備丨Philips寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機 「浮毛、異味、過敏原」三大困擾一網打盡

香港愈來愈多人養寵物，但是許多朋友在飼養毛孩時煩惱多多，如寵物掉毛、皮屑及毛髮有引起過敏風險；排泄物及唾液亦會產生異味等。Philips推出寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機，是全球首部設有專利自動浮毛清理系統的空氣清新機，專為飼養寵物的家庭而設。空淨機先監測空氣中的污染物，再以專利自動浮毛清理系統吸附、攔截及刮淨浮毛，配合Mixhole雙效淨味技術去除異味，最後以NanoProtect納米級HEPA濾網去除致敏原、病毒及細菌，為毛孩及主人帶來清新空氣，同時令居住環境更舒適。

Philips寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機備有專業級AeraSense智能感測器，以每分鐘60,000次的速度精確地監測空氣中的有害污染物。同時配備寵物浮毛強效吸附技術，左右和底部3側同時廣闊進風，可吸附最遠3米內空氣中的寵物毛髮，空氣中浮毛去除率高達95.6%，大大減少毛髮無處不在的情況。

與傳統的空氣清新機相比，寵物毛髮會阻塞傳統空氣清新機的濾網，令濾網未能完全發揮過濾作用。此機的可水洗前層濾網攔截有效攔截高達97.32%空氣中的浮毛，有效過濾塵埃、浮毛和寵物毛髮。而當中專利自動浮毛清理系統，配備獨創的360小時智能浮毛清理刮刷，自動將附在前層濾網上的99.5%浮毛清理到浮毛收集盒，免除定期動手清理的麻煩，方便又衛生，同時減少已吸附的浮毛脫落而造成的二次污染。當濾網不易堵塞，便能更有效持續發揮過濾效能，延長濾網的壽命。寵物主人可以節省清潔的時間之餘，使用時亦會更安心。