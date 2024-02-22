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科技
2024-02-22 19:15:00

活期存款丨螞蟻銀行(香港)3月起調高eM+年利率及上限 存30萬享高達3.8厘 參與抽獎贏最高88,888港元

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活期存款丨螞蟻銀行(香港)3月起調高eM+年利率及上限 存30萬享高達3.8厘 參與抽獎贏最高88,888港元

活期存款丨螞蟻銀行(香港)3月起調高eM+年利率及上限 存30萬享高達3.8厘 參與抽獎贏最高88,888港元

螞蟻銀行(香港)宣布將於3月起調高eM+活期存款年利率，5萬至30萬港元存款可獲3.8厘，並將最高利率存款上限，由原來20萬港元提升至30萬港元。AlipayHK用家只要一次簡單授權，即可將AlipayHK餘額升級存入Ant Bank eM+賬戶，換句話說即可無條件、毋須參與任何任務，享受此基本活期存款年利率。另外由3131日期間，AlipayHK用戶完成不同任務更可獲抽獎機會，贏取高達88,888港元現金賞。

開立Ant Bank eM+賬戶步驟：

於首頁點擊餘額下方提示進入開通頁面。 瀏覽相關產品資訊，並點擊「立即開通」。 自動跳轉至進入「螞蟻銀行」小程式。 根據指示填寫資料。 進行人臉識別以確定身份。 輸入AlipayHK支付密碼確認同意和授權。 完成開通後，AlipayHK會彈出eM+賬戶教學指引，可根據指示進行操作。

調整eM+活期存款年利率及利率上限 30萬存款穩賺833

是次eM+活期存款年利率調整，存款金額在5萬港元至20萬港元之利率，將由原本的1厘與0.5厘大大提升至3.8厘，並將最高利率存款上限由20萬港元提升至30萬港元，即存款金額在5萬港元至30萬元之間，均可獲3.8%活期存款年利率。

3月大抽獎 隨時賺88,888港元現金賞

同場螞蟻銀行(香港)更在3月推出「賞你過八萬」現金大抽獎，AlipayHK用戶在3131日內完成指定任務，可獲得抽獎機會乙次，最高可獲88,888港元。參與任務即可自動獲得抽獎資格，且任務做得愈多抽獎機會愈多，每人最多可獲3次機會。

任務詳情：

1.     全新用戶在推廣期內成功開通螞蟻銀行eM+活期賬戶，授權並允許AlipayHK訪問銀行賬戶情況，可獲抽獎機會乙次。

2.     現有用戶在推廣期內授權開通eM+，可獲得抽獎機會乙次。

3.     全新或現有用戶在推廣期內成功開通並接受Ant Bank PayLater已批信用額度，可獲得抽獎機會乙次。

4.     全新或現有用戶在推廣期內成功經AlipayHK進行至少一筆Ant Bank PayLater交易，可獲得抽獎機會乙次。

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