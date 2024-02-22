活期存款丨螞蟻銀行(香港)3月起調高eM+年利率及上限 存30萬享高達3.8厘 參與抽獎贏最高88,888港元

螞蟻銀行(香港)宣布將於3月起調高eM+活期存款年利率，5萬至30萬港元存款可獲3.8厘，並將最高利率存款上限，由原來20萬港元提升至30萬港元。AlipayHK用家只要一次簡單授權，即可將AlipayHK餘額升級存入Ant Bank eM+賬戶，換句話說即可無條件、毋須參與任何任務，享受此基本活期存款年利率。另外由3月1至31日期間，AlipayHK用戶完成不同任務更可獲抽獎機會，贏取高達88,888港元現金賞。

開立 Ant Bank eM+ 賬戶步驟：

調整 eM+ 活期存款年利率及利率上限 30 萬存款穩賺 833 元

是次eM+活期存款年利率調整，存款金額在5萬港元至20萬港元之利率，將由原本的1厘與0.5厘大大提升至3.8厘，並將最高利率存款上限由20萬港元提升至30萬港元，即存款金額在5萬港元至30萬元之間，均可獲3.8%活期存款年利率。

3 月大抽獎 隨時賺 88,888港 元現金賞

同場螞蟻銀行(香港)更在3月推出「賞你過八萬」現金大抽獎，AlipayHK用戶在3月1至31日內完成指定任務，可獲得抽獎機會乙次，最高可獲88,888港元。參與任務即可自動獲得抽獎資格，且任務做得愈多抽獎機會愈多，每人最多可獲3次機會。

任務詳情：

1. 全新用戶在推廣期內成功開通螞蟻銀行eM+活期賬戶，授權並允許AlipayHK訪問銀行賬戶情況，可獲抽獎機會乙次。

2. 現有用戶在推廣期內授權開通eM+，可獲得抽獎機會乙次。

3. 全新或現有用戶在推廣期內成功開通並接受Ant Bank PayLater已批信用額度，可獲得抽獎機會乙次。

4. 全新或現有用戶在推廣期內成功經AlipayHK進行至少一筆Ant Bank PayLater交易，可獲得抽獎機會乙次。