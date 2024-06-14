消暑神器｜TORRAS COOLIFY Cyber智能掛頸冷氣　柔滑面板可降溫10度

踏入6月中終於感受到炎夏氣息，TORRAS推出新一代全天候智能頸戴式溫度調節器COOLIFY Cyber及COOLIFY Air。兩款掛頸冷氣有新設計及物料，引入嶄新控溫科技，為怕熱人士必備消暑神器。
360度全面送風
TORRAS COOLIFY Cyber配備3塊半導體面板、366個降溫點和內置4個智能溫度控制器，包圍整條頸並非只得幾點降溫發熱。可為14,975 mm²面積範圍，提供瞬間冷暖溫度調節，並由人工智能系統自動偵測環境溫度及散氣板溫度作調整。
可有效降低10度，較上一代的控溫效果提升10%。另外出風口經過重新設計，上下兩排合共8組出風口，由4個微型摩打驅動，可將氣流360度同時吹送至臉部、頸部及背部。專利設計的29片扇葉不單提升出風量，最高轉速更高達7,200 rpm，並可作3段強度調校，音量細不擾人。
人體工學設計
掛頸冷氣最重要佩戴舒適，新機重量495克，尚可接受。可調節式頸臂能調校緊貼度，機身的IML替換膜片高耐用性及抗破損。3塊半導體面板採用了高韌性矽膠物料，觸感柔滑，減少頸部皮膚的不適及敏感風險。今次更特別採用了LG耐腐蝕材料，可防止化學物料如化妝品侵蝕，內裡的控制板、電池及馬達亦具備防潮效能。
新電池續航力強
配備6,000mAh電池，以及獨立的電池保護芯，續航力大幅提升39%。在降溫模式下最長可連續使用2.8小時，送風模式下則可使用13小時。支援20W快速充電，可在1.2小時充電時間內補充80%電量。使用跟機附送的一米長USB-C充電線，接駁外置電池邊充邊用。
隱藏式雙屏幕顯示
TORRAS COOLIFY Cyber配備隱藏式LED雙顯示屏，顯示剩餘電量、藍牙連接狀況及計時資訊等，右邊則可顯示選用冷暖溫度模式及強度。通過機身兩個實體鍵，用家可選擇冷暖及不同強度模式。
如配合TORRAS專用手機app，能更進一步作個人化設定，例如啟動人工智能控溫模式、獨立調校送風區及運作時間等，包括控制前後送風模式及強度、4H定時功能、電量顯示等。
TORRAS COOLIFY Cyber分別有黑色及象牙白兩種配色，後者現於豐澤獨家發售，定價$1988。
平價輕量版本
另一款輕量版TORRAS COOLIFY Air，重量只得395克。只得一塊半導體面板設於頸後，擁有36個3D氣流設計出風口，可覆蓋面積達4749.4 mm²，可將溫度降低10度。同樣具備智能溫度調節器，可用於降溫及保溫，亦備有送風模式。機身備有3個實體鍵和3個指示燈，內藏5000 mAh電池，定價為$998，更加親民。