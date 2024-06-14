消暑神器｜TORRAS COOLIFY Cyber智能掛頸冷氣　柔滑面板可降溫10度

可有效降低10度，較上一代的控溫效果提升10%。另外出風口經過重新設計，上下兩排合共8組出風口，由4個微型摩打驅動，可將氣流360度同時吹送至臉部、頸部及背部。專利設計的29片扇葉不單提升出風量，最高轉速更高達7,200 rpm，並可作3段強度調校，音量細不擾人。

TORRAS COOLIFY Cyber配備3塊半導體面板、366個降溫點和內置4個智能溫度控制器，包圍整條頸並非只得幾點降溫發熱。可為14,975 mm²面積範圍，提供瞬間冷暖溫度調節，並由人工智能系統自動偵測環境溫度及散氣板溫度作調整。

人體工學設計

掛頸冷氣最重要佩戴舒適，新機重量495克，尚可接受。可調節式頸臂能調校緊貼度，機身的IML替換膜片高耐用性及抗破損。3塊半導體面板採用了高韌性矽膠物料，觸感柔滑，減少頸部皮膚的不適及敏感風險。今次更特別採用了LG耐腐蝕材料，可防止化學物料如化妝品侵蝕，內裡的控制板、電池及馬達亦具備防潮效能。

新電池續航力強

配備6,000mAh電池，以及獨立的電池保護芯，續航力大幅提升39%。在降溫模式下最長可連續使用2.8小時，送風模式下則可使用13小時。支援20W快速充電，可在1.2小時充電時間內補充80%電量。使用跟機附送的一米長USB-C充電線，接駁外置電池邊充邊用。