港版 Redmi Note 13 Pro+ 5G 幻影銀上架 限量發售賣 $2,999

小米在國內推出不少限量版手機，其中不乏做工精緻之作。好消息是小米香港日前亦上架了限量發售的 Redmi Note 13 Pro+ 5G 幻影銀限定版，其以 $2,999 價格開賣同時帶來系列頂級硬件規格。

據小米香港公佈資訊，新上架 Redmi Note 13 Pro+ 5G 幻影銀限定版為全球限量發售版本，其 $2,999 價格配備了系列頂配 12GB LPDDR5 RAM 跟 512GB UFS 3.1 儲存配置，配合效能不錯的 MediaTek 天璣 7200-Ultra 5G 晶片組，以及 6.67 吋 2,712 x 1,220 像素 120Hz 更新率 CrystalRes AMOLED 螢幕，提供同價位表現理想的運算效能以及畫面顯示表現。

Redmi Note 13 Pro+ 5G 幻影銀限定版，機身採用了啞光銀色塗裝處理，機背下方蝕刻了 Mystic Silver 系列專屬標誌，外觀較同型標準版更為時尚，同時亦保留了實用 IP68 抗水防塵機身。