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科技
2024-03-09 09:00:00

港版OnePlus12評測 行貨今日開賣定價$6,499

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港版OnePlus12評測 行貨今日開賣定價$6,499

港版OnePlus12評測 行貨今日開賣定價$6,499

One Plus 早前宣佈以定價$6,499的定價在港推出新一代旗艦 One Plus 12，該機是OPPO重整為「歐加系」後推出的高效能價格比路線手機，並配備 8G3 平台及全新 LYT-808 主鏡!

港版OnePlus12評測 行貨今日開賣定價$6,499 港版 OnePlus 12 只提供「蒼綠」及「岩黑」兩款配色，12GB RAM + 512GB ROM 建議零售價為$6,499，而該版本於國內售價為4,799人民幣(折合約5,226港元) 港版 OnePlus 12 採 6.82 吋雙曲面屏 8G3 旗艦 OnePlus 12 中置開孔前鏡收細幅度不錯 攝像模組與框體縫合位緊密程度不俗 連 iPhone 15 Pro 亦捨棄了撥動式靜音鍵，OnePlus 12 仍罕有保留此一功能 兩面 Nano SIM 卡槽

「蒼綠」及「岩黑」兩款配色

港版 OnePlus 12 只提供「蒼綠」及「岩黑」兩款配色，12GB RAM + 512GB ROM 建議零售價為$6,499，而該版本於國內售價為4,799人民幣(折合約5,226港元)，雖然兩者有約$1200的差價，不過考慮到國內售價未計入國際版 GMS 等認証的成本，而且面對即將上市的 Xiaomi 14 ultra，筆者認為港版的定價算是保守。

配置頂級頗具份量

配備 6.82 吋大屏的 OnePlus 12，其 75.8mm 寬度、220g 機量在同級手機中亦頗具份量；畫面表現方面，其 QHD+ 解像 AMOLED 螢幕擁有頂級水平相片瀏覽表現，啟動預設護眼模式瀏覽網頁，藍光抑減幅動合理不過量。而配合 120Hz 畫面更新率及預設為開啟的 Dolby Atmos 全景聲，經內置揚聲器播放影片體驗良好，畫面流暢度與聲場效果同樣不錯。
 

75.8mm 寬度、220g 機量在大屏手機中亦頗具份量 QHD+ 解像配預設自然色彩模式，相片瀏覽表現頂級 預設護眼模式啟動後，藍光抑減幅動合理不過量 120Hz 更新率配合內置 Dolby Atmos 聲效，影片播放表現體驗良好

裝置啟動後約佔用 36.4GB 儲存空間

試用 512GB 版本 OnePlus 12，裝置啟動後約佔用 36.4GB 儲存空間，其提供 4/8/12 GB 虛擬記憶體擴充選項，方便用家撥動內置記憶體以提升整體系統流暢度、並加強多工作業表現。

512GB 機型啟動後約佔用 29.3GB 儲存空間 512GB 機型啟動後約佔用 29.3GB 儲存空間 512GB 機型啟動後約佔用 29.3GB 儲存空間 512GB 機型啟動後約佔用 29.3GB 儲存空間 色彩模式新加入標準 D65 色溫選項、螢幕解像度亦新增細節增強設定 色彩模式新加入標準 D65 色溫選項、螢幕解像度亦新增細節增強設定 色彩模式新加入標準 D65 色溫選項、螢幕解像度亦新增細節增強設定

四種聲效場景

影音部份除預設啟動 Dolby Atmos 外，系統亦內置四種聲效場景方便按遊戲、音樂、影院或智能配對；螢幕表現方面，OnePlus 12 就新增了解像度自我適應細節增強，跟「專業」標準 D65 色溫螢幕色彩模式選項。

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可選高性能模式，以加強高負苛作業（如遊戲）效能表現 《Antutu》V10 版跟《GeekBench 6》表現達現時頂級水平 《Antutu》V10 版跟《GeekBench 6》表現達現時頂級水平 《Antutu》V10 版跟《GeekBench 6》表現達現時頂級水平

Snapdragon 8 Gen 3 高性能加持

系統效能部份，在 Snapdragon 8 Gen 3 平台加持下，試用 16+512 配置、且啟動 OnePlus 12 內置高性能模式，不出意外裝置能輸出現時頂級智能手機運算表現，而《Antutu》V10 版與《GeekBench 6》成績亦同樣理想。

Hasselblad 三鏡全新設計

OnePlus 12 機背 Hasselblad 三鏡用上全新設計，其由首配 1/1.4 吋 SONY LYT-808 感光元件 5,000 萬像 F1.6 OIS 主鏡、擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦的 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，跟 114° 視角 4,800 萬像廣角組成，拍攝相片能於螢幕以 ProXDR 畫質顯示，成像與色彩更為細膩清晰。

OnePlus 12 機背 Hasselblad 三鏡用上全新設計 主鏡頭首配 SONY LYT-808 感光元件 瀏覽相片時能選攝以 ProXDR 顯示

原生相機介面操作便利

OnePlus 12 原生相機介面操作便利，專業及人像拍攝模式置於首頁，夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中；相片比例、倒數拍攝與連拍設定均設於主畫面下拉式工具列當中，不過像水平儀、參考線等功能就需進入設定頁選項啟動。

以 OnePlus 12 試拍相片，透過原比例觀看相片時，可看到主鏡頭擁有出眾光學解析力，複雜場景邊角文字細節仍舊清晰，廣角鏡頭輸出相片表現同樣不錯。

內置夜景模式拍攝

夜間跟低光環境拍攝部份，透過 OnePlus 12 內置夜景模式拍攝，能挑選「黑金」、「黃藍」、「粉青」及「夜之城」四種濾鏡特效；而 LYT-808 感光元件則讓主鏡頭輸出相片，在訊噪抑制、成像細節保留跟低光環境灰階層次重現三部份，作出相當良好平衡，像商場昏暗位桌椅黑暗層次漸變就相當清晰。

加入了 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，讓 OnePlus 12 擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦，及達 120x 數碼變焦拍攝能力。實試時原生相機介面在進行 15x 或以上數碼變焦時，系統會自動顯示輔助對焦子畫面，進行 6x 以上數碼變焦時，介面亦會切換成方便單手操作的虛擬轉盤；不過手機就未像 X100 Pro、Xiaomi 14 Pro 跟 S23 Ultra 等裝置，能在高倍變焦以 OIS 作輔助構圖，手持長焦頗難平穩捕捉主體。

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夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中 夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中 擁有下拉式工具列，不過像水平儀、參考線等功能仍需進入設定頁啟動 擁有下拉式工具列，不過像水平儀、參考線等功能仍需進入設定頁啟動 試拍 試拍 夜間模式擁有四種特效濾鏡 夜景模式試拍 夜景模式試拍 夜景模式試拍 夜景模式試拍 夜景「黑金」濾鏡試拍 在進行 15x 或以上數碼變焦時，系統會自動顯示輔助對焦子畫面 方便單手操作的虛擬轉盤數碼變焦介面 0.6x 焦距試拍 1.0x 焦距試拍 3.0x 焦距（光學變焦）試拍 6.0x 焦距（光學品質變焦）試拍 10x 焦距試拍 120x 焦距試拍

購買OnePlus 12 手機可換領贈品

以 OnePlus 12 試拍相片，加入 HyperTone 影像技術及換上 LYT-808 主鏡，讓成像比前代提升明顯，無論鏡頭解析力以至低光環境輸出相片成像，都有相當顯著改動。長焦部份 120x 數碼變焦輸出影像其實不錯，但因為裝置未像同類產品如 X100 Pro、Xiaomi 14 Pro 跟 S23 Ultra 等加入 OIS 輔助構圖功能，長焦構圖時單靠手持頗難穩定捕捉主體，拍攝實用度尚有改進空間。

凡購買OnePlus 12 手機的客戶，可於14天內攜帶單據前往OPPO客戶服務中心換領贈品。換領OnePlus SUPERVOOC 100W 超級閃充充電器（價值HKD399）。顧客必須攜帶以下資料前往OPPO客戶服務中心辦理換領手續：OnePlus 12手機及發票正本。禮品數量有限，送完即止。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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