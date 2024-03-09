港版OnePlus12評測 行貨今日開賣定價$6,499

One Plus 早前宣佈以定價$6,499的定價在港推出新一代旗艦 One Plus 12，該機是OPPO重整為「歐加系」後推出的高效能價格比路線手機，並配備 8G3 平台及全新 LYT-808 主鏡!

「蒼綠」及「岩黑」兩款配色 港版 OnePlus 12 只提供「蒼綠」及「岩黑」兩款配色，12GB RAM + 512GB ROM 建議零售價為$6,499，而該版本於國內售價為4,799人民幣(折合約5,226港元)，雖然兩者有約$1200的差價，不過考慮到國內售價未計入國際版 GMS 等認証的成本，而且面對即將上市的 Xiaomi 14 ultra，筆者認為港版的定價算是保守。 配置 頂級頗具份量 配備 6.82 吋大屏的 OnePlus 12，其 75.8mm 寬度、220g 機量在同級手機中亦頗具份量；畫面表現方面，其 QHD+ 解像 AMOLED 螢幕擁有頂級水平相片瀏覽表現，啟動預設護眼模式瀏覽網頁，藍光抑減幅動合理不過量。而配合 120Hz 畫面更新率及預設為開啟的 Dolby Atmos 全景聲，經內置揚聲器播放影片體驗良好，畫面流暢度與聲場效果同樣不錯。



裝置啟動後約佔用 36.4GB 儲存空間 試用 512GB 版本 OnePlus 12，裝置啟動後約佔用 36.4GB 儲存空間，其提供 4/8/12 GB 虛擬記憶體擴充選項，方便用家撥動內置記憶體以提升整體系統流暢度、並加強多工作業表現。

四種聲效場景 影音部份除預設啟動 Dolby Atmos 外，系統亦內置四種聲效場景方便按遊戲、音樂、影院或智能配對；螢幕表現方面，OnePlus 12 就新增了解像度自我適應細節增強，跟「專業」標準 D65 色溫螢幕色彩模式選項。

Snapdragon 8 Gen 3 高性能加持 系統效能部份，在 Snapdragon 8 Gen 3 平台加持下，試用 16+512 配置、且啟動 OnePlus 12 內置高性能模式，不出意外裝置能輸出現時頂級智能手機運算表現，而《Antutu》V10 版與《GeekBench 6》成績亦同樣理想。 Hasselblad 三鏡全新設計 OnePlus 12 機背 Hasselblad 三鏡用上全新設計，其由首配 1/1.4 吋 SONY LYT-808 感光元件 5,000 萬像 F1.6 OIS 主鏡、擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦的 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，跟 114° 視角 4,800 萬像廣角組成，拍攝相片能於螢幕以 ProXDR 畫質顯示，成像與色彩更為細膩清晰。

原生相機介面操作便利 OnePlus 12 原生相機介面操作便利，專業及人像拍攝模式置於首頁，夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中；相片比例、倒數拍攝與連拍設定均設於主畫面下拉式工具列當中，不過像水平儀、參考線等功能就需進入設定頁選項啟動。 以 OnePlus 12 試拍相片，透過原比例觀看相片時，可看到主鏡頭擁有出眾光學解析力，複雜場景邊角文字細節仍舊清晰，廣角鏡頭輸出相片表現同樣不錯。 內置夜景模式拍攝 夜間跟低光環境拍攝部份，透過 OnePlus 12 內置夜景模式拍攝，能挑選「黑金」、「黃藍」、「粉青」及「夜之城」四種濾鏡特效；而 LYT-808 感光元件則讓主鏡頭輸出相片，在訊噪抑制、成像細節保留跟低光環境灰階層次重現三部份，作出相當良好平衡，像商場昏暗位桌椅黑暗層次漸變就相當清晰。 加入了 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，讓 OnePlus 12 擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦，及達 120x 數碼變焦拍攝能力。實試時原生相機介面在進行 15x 或以上數碼變焦時，系統會自動顯示輔助對焦子畫面，進行 6x 以上數碼變焦時，介面亦會切換成方便單手操作的虛擬轉盤；不過手機就未像 X100 Pro、Xiaomi 14 Pro 跟 S23 Ultra 等裝置，能在高倍變焦以 OIS 作輔助構圖，手持長焦頗難平穩捕捉主體。