港科企出展西班牙MWC 2025 亮相國際舞台拓機遇

香港擁有科研實力，但要將成果轉化成商業應用，香港科技園公司(下稱HKSTP)作為連繫初創與商業化之間的橋樑，通過市場配對促使嶄新科技落地普及。HKSTP早前宣布夥拍香港貿易發展局，帶領24間本地創科公司出展西班牙巴塞隆拿世界移動通訊大會(MWC 2025)，於香港科技展館向世界展示本地多項通訊相關的技術成果，撮合並開拓商機。園方日前舉辦簡介會，當中5間科企設置攤位向傳媒介紹產品，為MWC參展熱身。 粘清澤：HKSTP致力將香港創科帶到全世界 本屆MWC 2025繼續有香港科企展示最前沿的科研成果，有份隨團出展盛事、科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤認為，HKSTP透過不同培育計劃孕育初創成長，如Ideation教授創業模式、Incubation助科研成果推出市場、Acceleration重點扶植高潛力科企快速拓展規模，以至Elite為精英企業提供如資金、融資、業務發展及配套等支援。

「致力將本港創科實力衝出國際，像年初CES 2025我們率領香港科企參展，獲16,000名訪問人次，更促成逾1.1億元的商業機會，當中4間更獲頒發創新獎項，實力受國際認可。」他續指HKSTP作為全港最大的創科生態圈，希望能夠從源頭吸引初創開展事業，並在其不同階段利用上述4個計劃提供協助，建構更多協作。至於參展MWC，他強調展覽專注通訊科技應用，「如以AI比喻腦袋、智能終端代表器官的話，通訊則是『血管』，而是次出展將會有很多網絡連接的新技術，實現快速數據傳輸，藉此吸引國際目光，促成更大商機。」

5間科企 聚焦不同商業場景 今次亮相MWC的其中5間科企，部分已於本地積極應用。如結合AR擴增實境與醫療診治的雲合科技，行政總裁Louis指團隊專注於領先骨科手術輔助應用軟件，佩戴眼罩後透過電競級3D可視化技術，讓醫生做手術時實時作解剖導航、手術步驟跟蹤與術後評估，亦方便多方遠程協作，改善醫護團隊溝通和培訓。「過去一年已在醫院進行約60次臨床試驗，平均能節省25%手術時間，既節省手術房使用成本之餘，輸血、麻醉量也能減少，變相更可減低感染風險。」

至於用於泳池安全，研發以聲納探測為基礎的AIoT解決方案「SwimNet 1.0」的安快發展，共同創辦人Norman便借助了同為園區公司易識所設計的水下路由器進行數據傳輸。他指出現時方案既可感測泳客安全外，也引入智能水域健康監測來檢測泳池水質。「歐美不少度假村泳池均沒有派駐救生員，希望今次出展能吸引客戶查詢甚至採購方案。」 而共同合作的易識，行政總裁Kinson表示企業專注研發遠洋輪船上使用的5G路由器，他指中國內地航線如沿岸100公里內航行的貨輪，均可使用他們的路由器接收陸地基站所發射的5G訊號，當遠洋航海時則結合衛星通訊聯繫，而這款路由器能夠抵受極端天氣，因此更穩定可靠。

同樣講求穩定網速的還有奧爾泰科技開發，用於工業級WiFi解決方案的Altai Super WiFi，適合大型製造工場、物流倉庫和港口應用，強大的穿透性能令部署成本更便宜。還有由GoGoChart研發、針對流動裝置推出以AI驅動的一站式營銷策劃管理平台AppAura，旨在更便利投放數碼廣告和數據分析。