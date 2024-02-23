潮味延續 抵玩連環發 CMF by Nothing : Buds Pro/Watch Pro

憑藉產品高性價比的表現，加上獲本港天團加持，致令科技潮牌Nothing一直保持高討論度。近日品牌更加推全新副線「CMF by Nothing」，其首波Buds Pro真無線耳機與Watch Pro智能腕錶將於本月襲港！前者具備動態低音增益驅動與豐富降噪選項，後者更加入AI演算的免提清晰話音；配合超平入手價，繼Nothing耳機與手機後，勢必再次衝擊市場！

短柄入耳式 Buds Pro具動態低音增益

有別過往Nothing Ear系列的透明cyberpunk風格，備有深淺灰與橙色3款選擇的Buds Pro，整體設計回歸樸素。於每邊短柄與耳罩位置各內藏3個麥克風，廠方指透過捕捉和過濾5,000Hz頻率範圍的聲音，提供達45dB的主動降噪功能；而風噪降低演算法結合每邊耳機頂部兩個最佳位置的風孔開口，確保將聲音干擾降至最低，實試在辦公室使用能提供不俗的環境雜音阻隔，至於在街上使用，表現尚算不過不失。

至於聆聽方面，廠方表示耳機驅動單元與Ultra Bass軟體技術互相結合，能夠實時探測及增強低頻聲音。而且基於減重、強化振膜彈性和平衡音色表現，振膜採用液晶聚合物與聚氨酯製成，兼於耳機後腔室中擴大排氣口，改善單元內的氣流，以彌補中頻和高頻的音域。售價方面，充電一次可享受11小時音樂播放，連充電盒提供39小時長續航力，支援10分鐘快充提供2.8小時主動降噪或通透模式的CMF Buds Pro，僅賣399港元，2月29日上架。