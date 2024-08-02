澳門永利30架傳奇超跑名車展　免費睇史上最貴林寶、2千萬Pagani

車迷留意，澳門永利渡假村旗下品牌「Wynn Signature永利臻典」，由即日起至10月13日在永利澳門及永利皇宮呈獻「2024永利臻典夢幻超跑展」，展出30輛傳奇超跑，集結來自10個世界頂級品牌包括Apollo、Aston Martin、Bugatti、De Tomaso、Pagani、Koenigsegg、林寶堅尼、麥拿倫及法拉利等，總值高達15億港元！

近距離欣賞名車

這些超跑大多首次在澳門亮相，30架殿堂級超跑陳列於永利澳門及永利皇宮內的多個區域，供公眾免費參觀。永利皇宮更設置特別展區，展出其中速度最快且最為珍貴罕見的超跑車款，包括Pagani Huayra R、Koenigsegg Jesko Attack、Ferrari Enzo Hypercar、Aston Martin V12 Speedster，以及林寶堅尼史上最貴車款、全球限量9輛的Lamborghini Veneno Roadster等。

同時於永利皇宮東門展出的還有一輛一級方程式概念賽車模型，以朱古力及翻糖製作，模型長達2.5米，重達100公斤，由糕點製作藝術家、曾為荷李活電影及迪士尼創作的團隊，耗時360個小時製作。