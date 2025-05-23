炎夏必備恩物 全新Sony REON POCKET PRO穿戴式冷氣

未正式踏入夏天已經非常炎熱，風扇仔不夠強力，可攜式冷氣更可瞬間帶來陣陣涼意。Sony最新推出穿戴式冷暖調溫裝置「REON POCKET PRO」，進階型號冷卻面積、吸熱效能使用時間增加一倍，設計亦有改良，是今年必買的隨身降溫裝置。 雙熱感模組 Sony REON POCKET PRO首次搭載兩個獨立熱感模組，散熱及加熱面積比上代增加一倍，熱感模組單獨以不同強度交替驅動，有效維持涼快感。全新開發散熱風扇擁有兩倍出風量，採用全新散熱設計，使散熱及冷卻效能的吸熱量比上一代型號提升。電池亦有升級，使用降溫第1級模式可提供約34小時續航時間，為上一代使用時間的兩倍。

全新機身設計 改良機身設計，主機底部傾斜以配合用戶身形，同樣有長及短出風口設計，配合不同衣著。改良過的頸帶線框能自由屈曲調節形狀，末端亦配備全新矽膠帶延長頸帶部分，穿戴更靈活舒適。 機身側面亦新增控制按鈕可進行基本操作，如在冷卻/加熱模式之間切換以及選擇等級，不須再依賴智能手機App，使用上更加直接。今代運作噪音比以往型號減低50%，不再有風扇聲響。 全新感測器 感測器的自動開啟/停止功能更加準確，透過感應散熱/加熱組件的狀態以及用戶穿戴或除下的動作，來自動啟動/停止冷卻/加熱模式。另外主機上多個感測器和獨特的演算法，可延長運行 SMART COOL模式的使用時間。

新一代SMART COOL模式下，裝置透過估計用戶的動態、溫度和濕度以及四周環境的溫度和濕度，根據情況自動提供涼感，帶來長達15小時的強勁冷卻效果。智能模式亦能自動變暖，不過今代就沒有了5+超冷模式。 全新REON POCKET PRO包含主機、頸帶及REON POCKET TAG，售價$1,699，現已公開發售。