無印良品推出新款空氣循環扇　改良版360°轉動可添加香薰油

踏入5月天氣開始熱，是時候買定一部風扇準備迎接炎炎夏日！MUJI無印良品的空氣循環扇自2018年上市以來，一直是熱賣產品，更被捧為消暑神器。今年推出新款改良版，能360°轉動之外，更特設香薰盒，送出陣陣香氣涼風。

360°零死角送風

無印良品空氣循環扇外型跟上代相似，以純白簡約設計。提供3段風速選擇，並帶有360°模式，上下在45°至90°範圍內擺動，左右在90°至360°擺動，不再是只有同一角度，實現零死角送風，將涼風送至每一片角落，或直接將衣物在室內吹乾。

空氣循環扇的蓋上設有香薰盒，打開後只需將2-3滴香薰油滴在圓形珪藻土墊上，即可享受涼風同時感受香氣。香薰墊預計更換週期約兩年，可加配無印良品自家香薰油使用。新版循環扇全機均可拆卸，前護罩、後護罩和葉片均可輕易拆卸及清潔。