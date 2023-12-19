無線電競滑鼠評測｜全面規格同電量比較 呢2款手感好

電競滑鼠評測，唔止追求高數據及輕量化，作為普通用家又能否分辦？今次評測3隻輕量化無線電競滑鼠，由全面規格到電量以至 DPI/IPS/Polling Rate等數據全面睇。3款電競滑鼠分別是Razer DeathAdder V3 Pro、Logitech Pro X Superlight 2仲有ROG Harpe Ace Aim Lab Edition。

無線電競滑鼠評測｜對稱滑鼠與不對稱滑鼠之別 首先講吓外型同手感，外型設計上最大分別在於Deathadder V3 Pro為一隻人體工學右手專用滑鼠，左右兩邊高度同側邊都有分別，比普通滑鼠更加貼手，長期用落會舒服。 至於另外兩隻係對稱滑鼠，Superlight 2弧度更加平均，兩邊有細坑，抬起滑鼠都順手好多。而Harpe Ace好似中間做咗個分界線般，前面左右制冇乜弧度會顯得比較直，兩邊有防滑條紋，手指放上去會顯得有少少僵硬。 至於設計上的分別，就係SUPERLIGHT 2同Deathadder V3 Pro兩邊唔係直接貼落個底，而係向內斜落，令到手、滑鼠仲有枱間有空位。而Harpe Ace就無這個設計。若隻手唔抬高少少，冇空位緩衝就會於滑鼠移動得快時候夾到手，阻到操作之餘仲有機會整痛自己。

無線電競滑鼠評測｜設計及防滑性分別 材質方面，Superlight 2用了類皮革漆涂層，而Harpe Ace同Deathadder V3 Pro摸上手有磨砂的感覺。摸起上嚟Superlight 2同Deathadder V3 Pro都唔錯，但係Harpe Ace顆粒較重，而且有機會受左右兩邊防滑條影響。至於防滑性就差唔多，就算出手汗都唔太會跣手，而且滑鼠有附送防滑貼，有需要都可以用佢增加磨擦力。 燈效方面，Harpe Ace設RGB滾輪，其餘兩隻為指示燈。SUPERLIGHT 2將指示燈放落中間位，有機會被手部蓋住。按鍵布局方面，三隻滑鼠都有左邊兩個側鍵，㩒制時候雖然Superlight 2最嘈同有金屬片聲，反饋感是三者中最好而最清脆。Deathadder V3 Pro同普通滑鼠嘅感覺差唔多，相反Harpe Ace嘅所有掣都較需要用力㩒。 Harpe Ace底部掣最多，有明確嘅圖案指示之外，仲有組合鍵功能，操作性同方便性最足。Deathadder V3 Pro底部得一個開關同轉換DPI的掣，長㩒開關制時候，要反轉睇指示燈先知道開關，而且三者中只有Deathadder V3 Pro沒有專門放USB dongle位置。Superlight 2就設開關，不設轉換DPI，如果想轉就要下載G HUB。

無線電競滑鼠評測｜重量的迷思 幾隻無線電競滑鼠實淨之餘，仲做到比一般滑鼠更加輕。數據上望落似乎唔會感受到有咩分別，當盲估時大家都清楚Harpe Ace更加輕。然而感受到重量分別又唔代表愈輕愈好，最輕的Harpe Ace除明顯磨砂手感有影響，太輕仲令用家要出力控制。平時用開較重滑鼠的用家，或要時間習慣。 滑鼠握法唔只有最常用的趴握，仲有指握同抓握依類。測試過程中，Superlight 2同Harpe Ace效果差唔多，兩者冇Deathadder V3 Pro趴握咁舒服，但係腰身收窄就令手指於指握同抓握情況下，握得更加實，唔怕跣手。而Deathadder V3 左邊高過右邊，手掌要再抬高先不會掂到滑鼠。

滑鼠的DPI、IPS同Polling Rate意思是甚麼？ 滑鼠的DPI、IPS同Polling Rate到底係乜？邊隻滑鼠數據最好？首先講DPI，DPI代表滑鼠每移動1吋，於螢幕內的鼠標會行到的像素，螢幕愈清像素就會愈多。唔同解析度的螢幕於同一DPI移動1吋時候，鼠標移動距離都會唔同。

所以低DPI代表手的幅度要較大，才可以去到目的地，高DPI就相反。而無論係自己定遊戲對DPI需求都有分別，所以DPI成為選擇滑鼠的準則。數據上Harpe Ace DPI最高，但測試心得是就算使用4K Mon而且用慣高DPI，最高5000DPI已經夠用。玩開FPS的人，400到1600DPI就足夠（Faker玩LOL都只係3500）。所以30000DPI的程度，實際上好難用得著。 而IPS代表住滑鼠可以準確追蹤每秒移動的最快速度，例如滑鼠支援150IPS，就算用每秒150吋的速度移動滑鼠，滑鼠都照樣可以偵測到，而不會出現鼠標疾機情況。評測中，三隻滑鼠都支援 500IPS以上。 Polling Rate代表滑鼠每秒會報告位置幾多次，愈多次會反應更快移動更加順暢。但愈高Polling Rate時電腦工作量就愈大，可能會導致Lag機。以Superlight 2的1000Hz同2000Hz比較，實際用落分別唔算好大，而且好似Deathadder V3 Pro咁要額外買一個裝置先有較高Polling Rate。雖然數據有分別，但係對於普通Gamers來說，實際用落其實唔太感受到唔同。

軟件方面，三隻滑鼠都有自己品牌軟件可以用，有自訂DPI、抬起高度及Polling Rate，仲可以為每隻game 配合不同設定。Deathadder V3 Pro軟件

有低電量模式嚟保存電量，而Harpe Ace嘅就有校滾輪嘅燈效同模式，Superlight 2可以根據唔同DPI校返對應嘅抬起高度。 Harpe Ace同Aim Lab合作推出可以用埋Aim Lab專門為佢而設嘅訓練，測試你最適合嘅DPI同角度之類，減低學習成本。而其餘兩隻滑鼠雖然都可以用依個軟件，但係就始終冇辦法有更全面嘅用家分析。如果追求更高自由度或者更多嘅軟件體驗，Harpe Ace就最理想。

無線滑鼠能量比較 作為無線滑鼠，電量自然愈長愈好。三隻滑鼠電量都可以用到好長時間，不過superlight 2就是三者之冠，而且再配合埋Logitech Powerplay，可以做到無線邊用邊叉電，長遠解決叉電嘅問題。Logitech PowerPlay市價大概要900蚊左右，如果覺得太貴或者叉電都無所謂，其他兩隻滑鼠都絶對夠用。