熱焫焫消暑神器 雙重涼感掛頸冷氣

Neck Cooler Air的外形如頭戴式耳機，機身主要以塑膠製造，重量約220至250克，掛在頸上尚算輕巧。頸箍為可調整設計，頸圍由37厘米至50厘米，成人或小童佩戴均貼合。配合兩邊的帕爾帖(Peltier)半導體元件及鋁製冷卻板，貼著頸部皮膚達至冰涼效果。

炎炎夏日每天氣溫高達攝氏34度，酷熱難耐，一部掛頸冷氣頓時成為消暑恩物。日本創意品牌THANKO最強一代的Neck Cooler Air頸部風冷冷卻器，加強降溫效能，即時帶來陣陣涼意。

一鍵急速降溫

操作簡單，一鍵開關及調校，亦有指示燈顯示模式。冷卻裝置結合6,500rpm高速風扇，前方入風後方排器設計，與小型冰箱非常類似，可極速降溫，最高降低環境溫度攝氏10度。一開始使用時只覺頸部冰凍，然後體感會慢慢變得涼快，感覺舒爽。

具備強、弱及波動3種模式，在波動模式下冷卻板會自動強弱調節，感覺更加自然舒適。室外使用可選擇風扇連電池，降溫冰涼效果明顯，但體積較大亦較重身，亦難免有點風噪。機盒另附上一個2,000mAh超薄電池，僅提供冷卻效果，更加纖薄輕巧。