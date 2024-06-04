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科技
2024-06-04 11:10:43

父親節2024｜友和優惠低至46折　買鬚刨送耳機、智能電視減三千

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父親節2024｜友和推出父親節優惠，電子用品及家庭電器低至46折。

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友和YOHO父親節禮物優惠最後召集，推出加碼優惠及震撼價！即日起至6月16日，買Braun電鬚刨送Jabra藍牙耳機、TCL 55吋4K智能電視減至$2890、Marshall Minor lll藍牙耳機$799。另有多項信用卡優惠，網購再加碼送Lalamove送貨優惠券。

父親節2024｜Delonghi La Specialista Prestigio Barista咖啡機64折發售。 父親節2024｜喜歡做運動的爸爸，可以送贈一系列健身用品。 父親節2024｜新出的Sony Reon Pocket 5亦有9折優惠。 父親節2024｜熱感按摩器及電動牙刷均有折扣優惠。 父親節2024｜人氣Marshall Minor lll藍牙耳機只需$799。 父親節2024｜最新Apple iPad Pro減$100，Acer筆記型電腦有54折優惠。

買鬚刨送耳機

父親節禮物精選一系列品牌及產品，包括Apple、Braun、Marshall等，震撼優惠價低至46折。Apple最新的iPad Pro (7th Gen)都有價減，略減$100售$11999。百靈Braun 9系列9565cc乾濕兩用電鬚刨連自動清洗座，原價$5168，現$4198再送Jabra Elite 75t真無線藍牙耳機。TCL 55吋 LED 4K智能電視機及Delonghi La Specialista Prestigio Barista級半自動家用咖啡機劈價超過三千蚊，分別只需$2890及$6288；Marshall Minor III真無線藍牙耳機亦只需$799就可入手。

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Samsung家電48折

Samsung家電亦有限定優惠，由即日起至6月5日，低至48折發售，包括前置式洗衣機、Q60C系列QLED 4K智能電視機及SpaceMax雙門變頻雪櫃等。

父親節2024｜於友和網上平台購物即送Lalamove送貨優惠券。

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網購送貨優惠券

網購買父親節禮物送Lalamove送貨優惠券，6月5日至7月31日，於友和YOHO網店成功落單購物，即獲Lalamove送貨優惠券，現有用戶送$15，新用戶送$30。

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父親節2024｜加推信用卡優惠，可享折上折優惠。

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支付平台折上折

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