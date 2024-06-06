父親節2024｜豐澤300件禮物低至34折　網店優惠碼折上折減多$200

父親節快到，仲未買禮物俾爸爸？即日起至6月16日期間，豐澤網店及線下同步精選接近300件產品，低至34折優惠，由家庭電器、運動裝備、健康產品、音樂及攝影產品、旅遊用品到潮流玩意一應俱全，總有一款適合老豆。

電腦影音產品齊減

精選LG 55吋4K UHD LED電視劈價超過三千蚊，只需$4980。高級音響及電視減幅亦多，KEF LS60 Wireless音箱由$54800減至$41880，SAMSUNG S95D 4K OLED電視由$36980減至$29980。另有不同品牌的soundbar及耳機有優惠。

電腦產品包括ASUS Vivobook 16 M1605XA手提電腦，$11998大減四千蚊，只需$7998。MSI 微星 Katana 15 B13VFK RTX4060 144Hz電競手提電腦亦由$12999減至$8999。其他電腦配件如路由器、平板等都有優惠。另有大量生活用品如紅酒櫃、電鬚刨、牙刷及按摩器等。