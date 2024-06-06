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科技
2024-06-06 18:01:02

父親節2024｜豐澤300件禮物低至34折　網店優惠碼折上折減多$200

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即日起至6月16日，豐澤接近300件產品低至34折優惠。

即日起至6月16日，豐澤接近300件產品低至34折優惠。

父親節快到，仲未買禮物俾爸爸？即日起至6月16日期間，豐澤網店及線下同步精選接近300件產品，低至34折優惠，由家庭電器、運動裝備、健康產品、音樂及攝影產品、旅遊用品到潮流玩意一應俱全，總有一款適合老豆。

LG 55吋4K UHD LED電視原價$8580，只需$4980。 ASUS Vivobook 16 M1605XA手提電腦，由$11998減至$7998。 Omron智能手臂式血壓計原價$798，減至$585。 Vivant 16瓶雙溫區酒櫃，原價$1598，現優惠價$1218。

電腦影音產品齊減

精選LG 55吋4K UHD LED電視劈價超過三千蚊，只需$4980。高級音響及電視減幅亦多，KEF LS60 Wireless音箱由$54800減至$41880，SAMSUNG S95D 4K OLED電視由$36980減至$29980。另有不同品牌的soundbar及耳機有優惠。

電腦產品包括ASUS Vivobook 16 M1605XA手提電腦，$11998大減四千蚊，只需$7998。MSI 微星 Katana 15 B13VFK RTX4060 144Hz電競手提電腦亦由$12999減至$8999。其他電腦配件如路由器、平板等都有優惠。另有大量生活用品如紅酒櫃、電鬚刨、牙刷及按摩器等。

豐澤牌6公斤1000轉前置式洗衣機原價$3988，易賞錢會員價$2750。 豐澤牌變頻遙控淨冷窗口式冷氣機1.5匹原價$6700，易賞錢會員價$4390。

折上折優惠碼

即日起至6月30日更有折上折優惠碼，買指定個人護理產品滿$1000使用SUM-BEAUTY額外減$50；買指定小家電滿$1000，使用SUM-HA額外減$50；買指定無線喇叭、耳機及耳筒滿$2000，使用SUM-EP額外減$100。

即日起至6月14日期間，豐澤自家品牌電器推出初夏閃購優惠，精選產品低至64折，當中包括冷氣機、洗衣機、雪櫃等，凡購買全線豐澤牌洗衣機更可獲贈威露士9X殺菌洗衣珠。

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