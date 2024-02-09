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科技
2024-02-09 04:31:43
日報

玩盡「刁芒」優勢 雙屏多工 架勢堂 ASUS Zenbook DUO (2024)

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玩盡「刁芒」優勢 雙屏多工 架勢堂 ASUS Zenbook DUO (2024)

玩盡「刁芒」優勢 雙屏多工 架勢堂 ASUS Zenbook DUO (2024)

多得Intel Core Ultra加持，AI筆電如雨後春筍般不停應市。就好像今年初才於CES 2024亮相，雙屏筆電新作14吋ASUS Zenbook DUO (2024)，趕及在農曆新年假期前在港上市。結合過往ASUS Fold系列摺疊特色與ASUS Duo第二副屏應用，全新ASUS Zenbook DUO(2024)用盡雙14吋3K OLED篤芒作業優勢，配合磁吸式全尺寸鍵盤，令搭載支援AI應用Intel Core Ultra的筆電，公娛兼備，更加實用。

ASUS Zenbook DUO (2024)

ASUS Zenbook DUO (2024)用盡雙14吋3K OLED篤芒作業優勢。

打孖上 提供19.8吋工作視野

ASUS Zenbook DUO (2024)採用上下兩個達91%屏佔比、14吋16:10比例、120Hz更新率Lumina OLED觸控屏，合共提供19.8吋工作視野。得益於筆電支援ScreenXpert屏幕快捷設定，加上底部附有40至70度調校角度的支架，像「雙屏模式」以一個屏幕上工作的同時，參考另一個屏幕上的內容，毋須切換標籤頁或視窗；「分享模式」攤平筆電讓每個人各自檢視屏幕畫面；甚至「桌機模式」直立顯示，方便編程人員使用，一樣輕而易舉。雖然ASUS Zenbook DUO (2024)具備雙屏設計，但14.6毫米薄切、1.35公斤輕巧機身，體積跟普通筆電無異，流動性高。配合全尺寸ErgoSense磁吸式鍵盤，用家可按實際需要將鍵盤覆蓋下屏幕，來取代虛擬鍵盤打字，無縫結合雙屏裝置的生產效能及傳統手提電腦的便攜性。

ASUS Zenbook DUO (2024)

全尺寸ErgoSense磁吸式鍵盤，用家可按實際需要將鍵盤覆蓋下屏幕使用。

搭載AI運算NPU 生產力全面提升

規格方面，新機最高選配Intel Core Ultra 9 185H處理器、32GB LPDDR5X記憶體和最高2 TB PCIe 4.0 SSD，符合Intel Evo認證，適合流動工作使用。由於Core Ultra系列處理器內建NPU神經處理單元，可加速AI運算多工處理，進一步提升工作、創作及娛樂質量；支援AiSense攝影鏡頭及AI降噪技術，以全新演算法提升視訊會議效率。針對雙屏顯示的高負載和散熱設計問題，廠方於OLED面板及主機版之間加入特殊散熱架構和雙風扇。至於重新設計的75Whr特大電池，更提供13小時以上續航力，比上代產品延長兩成電池壽命，還支援PD快充及USB-C Easy Charge功能，僅49分鐘即可以充電至60%。

售價方面，採用Ultra 7 155H與1TB PCIE版本售17,998港元；改用Ultra 9 185H與2TB PCIE版本則賣22,998港元，現已上市。

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